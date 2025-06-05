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"ПриватБанк" обратился ко всем клиентам с предупреждением: не игнорируйте это

Четверг 05 июня 2025 12:47
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"ПриватБанк" обратился ко всем клиентам с предупреждением: не игнорируйте это Фото: "ПриватБанк" уточнил, с какого номера звонят клиентам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

"ПриватБанк" предупредил, что с июня 2025 года банк осуществляет звонки клиентам исключительно с короткого номера 3700. Если вам звонят с других номеров или через мессенджеры - это может быть мошенничество.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

"Банк никогда не звонит через Telegram, Viber или другие мессенджеры. Если вам звонят таким образом - будьте осторожны", - отмечают в "ПриватБанке"

Чтобы проверить, действительно ли звонок поступил от банка, клиенты могут воспользоваться сервисом в приложении "Приват24". Для этого нужно зайти в "Меню" и выбрать вкладку "Коммуникации", далее - "Звонки" и "Проверить номер телефона".

Официальные звонки с номера 3700 получают клиенты, зарегистрированные у украинских мобильных операторов (Киевстар, Vodafone, Lifecell). Для корпоративных клиентов формат общения остается неизменным - звонки будут поступать от персональных менеджеров.

В "ПриватБанке" призывают не игнорировать это обновление и всегда проверять, кто звонит, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ранее РБК-Украина писало, что "ПриватБанк" с 1 января 2026 года начнет взимать плату за доставку перевыпущенных карт - 80 гривен по Украине и по отдельному тарифу за границу. До конца 2025 года услуга будет оставаться бесплатной. Заказать доставку можно через "Приват24".

Также мы рассказывали о новой мошеннической схеме: украинцам приходят фейковые электронные письма якобы от "Ощадбанка" с требованием подтвердить личные данные. Письма присылают с подозрительного адреса и содержат фишинговую ссылку. Глава банка Сергей Наумов предупреждает, что эти сообщения - дело рук мошенников, и призывает быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.

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