Украинцам обещают "интересную" синоптическую ситуацию: как изменится погода и где вероятен дождь
Погода в Украине завтра будет зависеть от противостояния антициклона с одной стороны и влажного воздуха с другой. Температура также ожидается контрастная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Как изменится синоптическая ситуация завтра
Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ, 18 марта синоптическая ситуация в Украине будет складываться "интересно".
Так, в нижних слоях воздушного пространства давление будет расти и к нам будет распространяться влияние антициклона с севера.
Между тем на высотах - будет расти влияние области низкого давления с Черного моря, обусловливая:
- облачное небо;
- на Левобережье местами - небольшой дождь (ночью - с мокрым снегом).
Что будет с температурой воздуха в Украине
Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что завтра над Украиной будет находиться холодная воздушная масса.
Уточняется, что особенно ощутимым ее влияние будет днем.
В целом погода будет облачной. Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в среднем по Украине 18 марта ожидается такая:
- ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
- днем - около 4-9 градусов тепла.
Теплее всего днем будет на Закарпатье - до 10-15 градусов по Цельсию.
Между тем в юго-восточной части Украины прогнозируют:
- ночью - около 1-6 градусов тепла;
- днем - от 7 до 12 градусов выше нуля.
Чего ждать от погоды в Киеве и по области
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 18 марта также ожидается облачная. Без осадков.
Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью - от 0 до 2 градусов тепла;
- днем - около 5-7 градусов тепла.
Температура воздуха по области:
- ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
- днем - около 4-9 градусов тепла.
