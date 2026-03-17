Українцям обіцяють "цікаву" синоптичну ситуацію: як зміниться погода і де ймовірний дощ

Погода в Україні завтра залежатиме від протистояння антициклону з одного боку та вологого повітря з іншого. Температура також очікується контрастна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Як зміниться синоптична ситуація завтра

Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ, 18 березня синоптична ситуація в Україні складатиметься "цікаво".

Так, у нижніх шарах повітряного простору тиск зростатиме і до нас поширюватиметься вплив антициклону з півночі.

Тим часом на висотах - зростатиме вплив області низького тиску з Чорного моря, зумовлюючи:

захмарене небо;

на Лівобережжі місцями - невеликий дощ (вночі - з мокрим снігом).

Що буде з температурою повітря в Україні

Спеціалісти Укргідрометцентру повідомили, що завтра над Україною знаходитиметься холодна повітряна маса.

Уточнюється, що особливо відчутним її вплив буде вдень.

В цілому погода буде хмарною. Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в середньому по Україні 18 березня очікується така:

вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;

вдень - близько 4-9 градусів тепла.

Найтепліше вдень буде на Закарпатті - до 10-15 градусів за Цельсієм.

Тим часом у південно-східній частині України прогнозують:

вночі - близько 1-6 градусів тепла;

вдень - від 7 до 12 градусів вище нуля.

Прогноз погоди по Україні на 18 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та по області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 18 березня також очікується хмарна. Без опадів.

Вітер - північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря в Києві:

вночі - від 0 до 2 градусів тепла;

вдень - близько 5-7 градусів тепла.

Температура повітря по області: