ua en ru
Вт, 17 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Українцям обіцяють "цікаву" синоптичну ситуацію: як зміниться погода і де ймовірний дощ

14:52 17.03.2026 Вт
2 хв
Вночі можуть бути морози, а завтра вдень місцями прогріє до +15°C
Ірина Костенко
Завтра в Україні переважатиме хмарна погода (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні завтра залежатиме від протистояння антициклону з одного боку та вологого повітря з іншого. Температура також очікується контрастна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Весна випереджає графік: де в Україні вже "прокинулись" озимі та в якому вони стані

Як зміниться синоптична ситуація завтра

Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ, 18 березня синоптична ситуація в Україні складатиметься "цікаво".

Так, у нижніх шарах повітряного простору тиск зростатиме і до нас поширюватиметься вплив антициклону з півночі.

Тим часом на висотах - зростатиме вплив області низького тиску з Чорного моря, зумовлюючи:

  • захмарене небо;
  • на Лівобережжі місцями - невеликий дощ (вночі - з мокрим снігом).

Що буде з температурою повітря в Україні

Спеціалісти Укргідрометцентру повідомили, що завтра над Україною знаходитиметься холодна повітряна маса.

Уточнюється, що особливо відчутним її вплив буде вдень.

В цілому погода буде хмарною. Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в середньому по Україні 18 березня очікується така:

  • вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
  • вдень - близько 4-9 градусів тепла.

Найтепліше вдень буде на Закарпатті - до 10-15 градусів за Цельсієм.

Тим часом у південно-східній частині України прогнозують:

  • вночі - близько 1-6 градусів тепла;
  • вдень - від 7 до 12 градусів вище нуля.

Прогноз погоди по Україні на 18 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та по області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 18 березня також очікується хмарна. Без опадів.

Вітер - північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря в Києві:

  • вночі - від 0 до 2 градусів тепла;
  • вдень - близько 5-7 градусів тепла.

Температура повітря по області:

  • вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
  • вдень - близько 4-9 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла РБК-Україна, чи потеплішає в Україні до кінця тижня.

Крім того, ми пояснювали, коли в Київ офіційно прийшла метеорологічна весна та скільки реально тривала в місті зима.

Читайте також, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО