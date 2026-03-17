Українцям обіцяють "цікаву" синоптичну ситуацію: як зміниться погода і де ймовірний дощ
Погода в Україні завтра залежатиме від протистояння антициклону з одного боку та вологого повітря з іншого. Температура також очікується контрастна.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Як зміниться синоптична ситуація завтра
Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ, 18 березня синоптична ситуація в Україні складатиметься "цікаво".
Так, у нижніх шарах повітряного простору тиск зростатиме і до нас поширюватиметься вплив антициклону з півночі.
Тим часом на висотах - зростатиме вплив області низького тиску з Чорного моря, зумовлюючи:
- захмарене небо;
- на Лівобережжі місцями - невеликий дощ (вночі - з мокрим снігом).
Що буде з температурою повітря в Україні
Спеціалісти Укргідрометцентру повідомили, що завтра над Україною знаходитиметься холодна повітряна маса.
Уточнюється, що особливо відчутним її вплив буде вдень.
В цілому погода буде хмарною. Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря в середньому по Україні 18 березня очікується така:
- вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
- вдень - близько 4-9 градусів тепла.
Найтепліше вдень буде на Закарпатті - до 10-15 градусів за Цельсієм.
Тим часом у південно-східній частині України прогнозують:
- вночі - близько 1-6 градусів тепла;
- вдень - від 7 до 12 градусів вище нуля.
Прогноз погоди по Україні на 18 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати від погоди в Києві та по області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 18 березня також очікується хмарна. Без опадів.
Вітер - північно-східний, 5-10 м/с.
Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря в Києві:
- вночі - від 0 до 2 градусів тепла;
- вдень - близько 5-7 градусів тепла.
Температура повітря по області:
- вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
- вдень - близько 4-9 градусів тепла.
