Не садитесь в лифт: в Киеве и областях экстренные отключения света

19:59 23.03.2026 Пн
Графики почасовых отключений света не действуют
Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Киеве ввели экстренные отключения света (Getty Images)

В Киеве и нескольких областях сегодня, 23 марта, вечером ввели экстренные отключения электроэнергии. Графики не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram и гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

"Киев и Киевская область: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения", - сказано в сообщении ДТЭК.

В случае изменения ситуации в компании пообещали проинформировать жителей столицы и Киевской области дополнительно.

В свою очередь Коваленко подтвердил, что в Киеве действуют экстренные отключения, но не раскрыл деталей.

"Не садитесь в лифт. Берегите себя", - написал он.

Где еще действуют экстренные отключения

В "Укрэнерго" уточнили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов аварийные отключения света ввели в отдельных регионах Украины.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - добавили в компании.

По состоянию на 20:07 известно, что аварийные отключения света, помимо Киева и Киевской области, ввели в Черниговской и Черкасской областях.

Отключения света 23 марта

Напомним, сегодня, 23 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 должны были действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.

В это же время действуют и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ситуация со светом в Украине улучшилась после потепления, поскольку уровень потребления электроэнергии на этом фоне упал.

К слову, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии РБК-Украина рассказал о том, что графики отключений света в Украине зимой могут продолжаться еще до 2031 года.

Такой сценарий он считает реалистичным, поскольку российские оккупанты значительно повредили большое количество украинских энергообъектов.

