ВСУ уже используют десятки разработок с ИИ и машинным зрением: военные раскрыли детали

Силы обороны используют уже более 70 образцов различных систем на базе технологий искусственного интеллекта и машинного зрения для поражения враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сейчас в Украине более 200 компаний занимаются производством AI-дронов, а на маркетплейсе Brave1 Market защитникам доступны 46 разработок в области ИИ, в частности, модулей распознавания целей, оптической стабилизации и автоматического донаведения.

Отмечается, что внедрение этих технологий коренным образом изменяет принципы применения беспилотных систем. В настоящее время алгоритмы делегируют важные боевые задачи: от навигации и идентификации объектов до автономного поражения целей. Однако финальное решение о выборе цели и поражения принимает человек.

Да, алгоритмы машинного зрения анализируют рельеф местности и ориентиры под бортом, сопоставляя их с загруженными картами. Это обеспечивает точное позиционирование без сигнала GPS как днем, так и ночью.

Кроме того, нейросети анализируют визуальную информацию, обнаруживая технику и живую силу противника.

Благодаря компьютерному зрению, когда дрон приближается к цели, он захватывает цель и продолжает движение к ней автономно. Это позволяет поражать объекты даже при потере связи с оператором из-за активной работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Для эффективной работы алгоритмов необходимы массивы верифицированных данных. Они, в частности, в Brave1 Dataroom – защищенной среде, где разработчики получают доступ к структурированным наборам данных для валидации, тренировки и файнтюнинга AI-решений в военной сфере.