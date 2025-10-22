Украинцев предупредили об опасной афере с опросом "от банка": как действуют мошенники

Мошенники в Украине могут распространять в социальных сетях и мессенджерах опасные сообщения о "денежном вознаграждении" за прохождение короткого опроса от имени якобы банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали, ссылаясь на данные Национального банка Украины, что вместо "денежного вознаграждения" за прохождение короткого опроса можно потерять все свои сбережения.
Украинцам объяснили, что мошенники нередко распространяют в соцсетях и мессенджерах сообщения о "денежном вознаграждении" за прохождение короткого опроса от имени якобы банка.
Поэтому граждан просят ни в коем случае "не вестись на эти провокации аферистов".
Уточняется, что в таких сообщениях людям:
Подчеркивается, что такие сообщения содержат ссылки на фишинговую страницу-приманку, стилизованную с использованием официальной айдентики банка.
Когда жертва переходит на сайт и проходит опрос, ее просят ввести номер телефона, код из SMS и PIN-код.
"Полученные данные мошенники используют для привязки аккаунта пользователя к новому устройству или для онлайн-авторизации в приложении банка, что позволяет им вывести средства со счета жертвы", - объяснили украинцам.
Для того чтобы избежать мошеннических схем в сети, в КГГА и НБУ советуют:
Если же человек уже стал жертвой мошенничества, ему нужно:
В завершение гражданам советуют узнать больше о том, как защитить свои деньги, на сайте всеукраинской информационной кампании по платежной безопасности #ШахрайГудбай.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам могут поступать фейковые SMS или электронные письма от банков. Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".
Кроме того, мы объясняли, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.
Читайте также, как не потерять деньги во время онлайн-шопинга в Украине.