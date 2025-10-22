RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украинцев предупредили об опасной афере с опросом "от банка": как действуют мошенники

Опрос "от банка" за вознаграждение в сети - опасная схема мошенников (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Мошенники в Украине могут распространять в социальных сетях и мессенджерах опасные сообщения о "денежном вознаграждении" за прохождение короткого опроса от имени якобы банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как работает схема мошенников с опросом "от банка"

В КГГА рассказали, ссылаясь на данные Национального банка Украины, что вместо "денежного вознаграждения" за прохождение короткого опроса можно потерять все свои сбережения.

Украинцам объяснили, что мошенники нередко распространяют в соцсетях и мессенджерах сообщения о "денежном вознаграждении" за прохождение короткого опроса от имени якобы банка.

Поэтому граждан просят ни в коем случае "не вестись на эти провокации аферистов".

Уточняется, что в таких сообщениях людям:

  • предлагают пройти опрос, который займет всего 5-10 минут;
  • просят авторизоваться через личный кабинет;
  • обещают поступление средств в течение трех часов после успешного прохождения опроса.

Подчеркивается, что такие сообщения содержат ссылки на фишинговую страницу-приманку, стилизованную с использованием официальной айдентики банка.

Когда жертва переходит на сайт и проходит опрос, ее просят ввести номер телефона, код из SMS и PIN-код.

"Полученные данные мошенники используют для привязки аккаунта пользователя к новому устройству или для онлайн-авторизации в приложении банка, что позволяет им вывести средства со счета жертвы", - объяснили украинцам.

Мошенники могут предлагать деньги за опрос "от банка" (иллюстрация: kyivcity.gov.ua)

Как избежать мошенничества в сети и уберечь деньги

Для того чтобы избежать мошеннических схем в сети, в КГГА и НБУ советуют:

  • проверять адрес сайта перед вводом данных платежной карты или паролей (ведь фишинговые страницы могут выглядеть как настоящие);
  • доверять только официальным источникам (проверять информацию об опросах и выплатах на официальных сайтах соответствующих учреждений);
  • не переходить по ссылкам из сообщений (вместо этого искать нужный сайт самостоятельно - через поиск).

Если же человек уже стал жертвой мошенничества, ему нужно:

В завершение гражданам советуют узнать больше о том, как защитить свои деньги, на сайте всеукраинской информационной кампании по платежной безопасности #ШахрайГудбай.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам могут поступать фейковые SMS или электронные письма от банков. Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".

Кроме того, мы объясняли, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

Читайте также, как не потерять деньги во время онлайн-шопинга в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАНациональный банк Украинышахраї в УкраїніфішингБанкиМошенническая схемаСоветыМошенники