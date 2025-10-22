Українців попередили про небезпечну аферу з опитуванням "від банку": як діють шахраї

Шахраї в Україні можуть поширювати у соціальних мережах і месенджерах небезпечні повідомлення про "грошову винагороду" за проходження короткого опитування від імені буцімто банку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли, посилаючись на дані Національного банку України, що замість "грошової винагороди" за проходження короткого опитування можна втратити всі свої заощадження.
Українцям пояснили, що шахраї нерідко поширюють у соцмережах та месенджерах повідомлення про "грошову винагороду" за проходження короткого опитування від імені нібито банку.
Тож громадян просять ні в якому разі "не вестись на ці провокації аферистів".
Уточнюється, що в таких повідомленнях людям:
Наголошується, що такі повідомлення містять посилання на фішингову сторінку-приманку, стилізовану з використанням офіційної айдентики банку.
Коли жертва переходить на сайт і проходить опитування, її просять ввести номер телефону, код із SMS та PIN-код.
"Отримані дані шахраї використовують для прив'язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації в застосунку банку, що дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви", - пояснили українцям.
Для того, щоб уникнути шахрайських схем у мережі, у КМДА та НБУ радять:
Якщо ж людина вже стала жертвою шахрайства, їй потрібно:
Насамкінець громадянам радять дізнатись більше про те, як захистити свої гроші, на сайті всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай.
