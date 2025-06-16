Мошенники в интернете: как не потерять деньги во время онлайн-шопинга в Украине

Украинцам напомнили о ряде простых правил, соблюдение которых поможет избежать преступных схем при совершении онлайн-покупок в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины в Facebook.

Как защититься от мошенников во время онлайн-шопинга

Простыми советами - как обезопасить себя во время онлайн-шопинга - Минсоцполитики (вместе с Нацбанком Украины, Киберполицией и Государственной службой специальной связи и защиты информации) поделилось с украинцами в рамках кампании #ШахрайГудбай.

"Онлайн-покупки - это удобно. Но помните и о рисках", - напомнили гражданами.

Для того чтобы совершать покупки в интернете безопасно, пользователям советуют, прежде всего, убедиться в том, что товар или услугу предлагает надежный продавец.

"Мошенники могут создать ненастоящий интернет-магазин, а после получения предоплаты - просто исчезнуть", - объяснили в министерстве.

Кроме того, перед совершением любой покупки в интернете необходимо:

тщательно проверить адрес сайта (ведь одна буква или знак могут изменить все);

обратить особое внимание на дизайн сайта (ошибки в оформлении также должны вызвать подозрение).

Украинцам советуют также всегда отдавать предпочтение оплате при получении.

"Так вы сможете проверить товар, прежде чем оплачивать", - объяснили в Минсоцполитики.

В завершение покупателей призвали не доверять слишком выгодным ценам, ведь мошенники часто заманивают "суперакциями".

"А еще уделите несколько минут, чтобы найти отзывы об интернет-магазине и узнать больше о продавце", - добавили в ведомстве.

Уточняется при этом, что отзывы на сайте:

могут быть поддельными;

могут быть написаны самим продавцом.

Публикация Минсоцполитики (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)