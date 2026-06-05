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Украинцев предупредили о фальшивых платежках за свет: как работает схема мошенников

19:42 05.06.2026 Пт
2 мин
Неосторожные потребители могут потерять контроль над банковскими счетами
aimg Ирина Костенко
Подозрительным "квитанциям" лучше не доверять (фото иллюстративное: Getty Images)

В Украине зафиксировали массовую рассылку опасных фейковых "счетов за электроэнергию" от имени Минэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центра противодействия дезинформации в Facebook.

Главное:

  • Суть мошенничества: украинцам массово рассылают якобы "квитанции за свет" на почту и в мессенджеры.
  • Прикрытие преступников: фальшивые письма поступают потребителям якобы от имени Министерства энергетики.
  • В чем угроза: через фишинговые ссылки злоумышленники могут взламывать соцсети и воровать деньги с карточек.
  • Важное опровержение: Минэнерго никогда не рассылает платежки, этим занимаются только энергокомпании.

О каких фейковых "счетах за свет" идет речь

Украинцам рассказали, что в сети была зафиксирована новая волна кибермошенничества.

Речь о том, что граждане массово получают фальшивые "счета" на оплату электроэнергии:

  • на электронную почту;
  • в мессенджерах.

При этом присланы они якобы от имени Министерства энергетики Украины.

Пример фейковой квитанции на оплату электроэнергии (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Чем опасна новая схема мошенников

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что фишинговая схема со "счетами за свет" от имени Минэнерго заключается в том, чтобы заставить человека:

  • перейти по подозрительным ссылкам;
  • похитить персональные данные;
  • взломать личные страницы в соцсетях;
  • получить полный контроль над банковскими счетами.
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О чем важно помнить потребителям

В Министерстве энергетики Украины подчеркнули, что "ведомство никогда не осуществляло и не осуществляет рассылки никаких платежных писем потребителям".

Публикация ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Уточняется, что функции поставки электрической энергии и выставления счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании - с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры.

"Министерство не имеет к сбору коммунальных платежей никакого отношения", - напомнили украинцам.

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев о новой мошеннической схеме под видом предложения оформить якобы социальные выплаты.

Кроме того, мы объясняли, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

Читайте также о мошеннической кампании по рассылке опасных писем от имени якобы Национального банка.

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