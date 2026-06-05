Украинцев предупредили о фальшивых платежках за свет: как работает схема мошенников

В Украине зафиксировали массовую рассылку опасных фейковых "счетов за электроэнергию" от имени Минэнерго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центра противодействия дезинформации в Facebook.
Главное:
Украинцам рассказали, что в сети была зафиксирована новая волна кибермошенничества.
Речь о том, что граждане массово получают фальшивые "счета" на оплату электроэнергии:
При этом присланы они якобы от имени Министерства энергетики Украины.
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что фишинговая схема со "счетами за свет" от имени Минэнерго заключается в том, чтобы заставить человека:
В Министерстве энергетики Украины подчеркнули, что "ведомство никогда не осуществляло и не осуществляет рассылки никаких платежных писем потребителям".
Уточняется, что функции поставки электрической энергии и выставления счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании - с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры.
"Министерство не имеет к сбору коммунальных платежей никакого отношения", - напомнили украинцам.
Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев о новой мошеннической схеме под видом предложения оформить якобы социальные выплаты.
Кроме того, мы объясняли, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.
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