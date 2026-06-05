Украинцев предупредили о фальшивых платежках за свет: как работает схема мошенников

Главное: Суть мошенничества : украинцам массово рассылают якобы "квитанции за свет" на почту и в мессенджеры.

: украинцам массово рассылают якобы "квитанции за свет" на почту и в мессенджеры. Прикрытие преступников : фальшивые письма поступают потребителям якобы от имени Министерства энергетики.

: фальшивые письма поступают потребителям якобы от имени Министерства энергетики. В чем угроза : через фишинговые ссылки злоумышленники могут взламывать соцсети и воровать деньги с карточек.

: через фишинговые ссылки злоумышленники могут взламывать соцсети и воровать деньги с карточек. Важное опровержение: Минэнерго никогда не рассылает платежки, этим занимаются только энергокомпании.

О каких фейковых "счетах за свет" идет речь

Украинцам рассказали, что в сети была зафиксирована новая волна кибермошенничества.

Речь о том, что граждане массово получают фальшивые "счета" на оплату электроэнергии:

на электронную почту;

в мессенджерах.

При этом присланы они якобы от имени Министерства энергетики Украины.

Пример фейковой квитанции на оплату электроэнергии (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Чем опасна новая схема мошенников

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что фишинговая схема со "счетами за свет" от имени Минэнерго заключается в том, чтобы заставить человека:

перейти по подозрительным ссылкам;

похитить персональные данные;

взломать личные страницы в соцсетях;

получить полный контроль над банковскими счетами.

О чем важно помнить потребителям

В Министерстве энергетики Украины подчеркнули, что "ведомство никогда не осуществляло и не осуществляет рассылки никаких платежных писем потребителям".

Публикация ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Уточняется, что функции поставки электрической энергии и выставления счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании - с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры.

"Министерство не имеет к сбору коммунальных платежей никакого отношения", - напомнили украинцам.