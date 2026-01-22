ua en ru
Мошенники атакуют: НБУ предупредил украинцев о новой волне опасных писем

Четверг 22 января 2026 17:14
UA EN RU
Мошенники атакуют: НБУ предупредил украинцев о новой волне опасных писем Украинцев предупредили о рассылке опасных писем "от НБУ" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 22 января, в Украине зафиксировали новую мошенническую кампанию по рассылке опасных писем от имени якобы Национального банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.

Как работает опасная схема мошенников

"Осторожно, фишинг", - подчеркнули в Национальном банке Украины.

Уточняется, что сегодня специалисты зафиксировали мошенническую кампанию по рассылке писем с вредными вложениями.

Украинцам объяснили, что они "имитируют официальное письмо от НБУ" - в частности от имени якобы Департамента финансового мониторинга - с требованием предоставления документов.

Отмечается, что злоумышленники:

  • присылают письма с разных электронных адресов;
  • в подписи указывают фейковое лицо - якобы специалиста НБУ.

Для того чтобы уберечься от мошеннической схемы, граждан призывают:

  • не загружать файлы, приложенные к таким письмам;
  • не переходить по прилагаемым ссылкам.

В завершение в НБУ напомнили, что для электронной переписки работники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, которая содержит домен @bank.gov.ua.

Мошенники атакуют: НБУ предупредил украинцев о новой волне опасных писемПубликация НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Предыдущие мошеннические схемы в сети

Стоит отметить, что фейковые письма и сообщения от якобы официальных учреждений или ведомств мошенники в Украине распространяют уже не впервые.

Так, ранее украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем от имени якобы Министерства энергетики.

Кроме того, хакеры разослали опасные письма некоторым учебным заведениям Украины.

В июне 2025 года о похожей схеме по рассылке писем с вредоносными вложениями, которые имитировали "официальное письмо", сообщили и в самом Национальном банке.

Также аферисты могут распространять в социальных сетях и мессенджерах опасные сообщения о "денежном вознаграждении" за прохождение короткого опроса от якобы банка.

Известно и об опасных случаях вымогательства денег от якобы имени Министерства внутренних дел.

Речь идет о мошеннической схеме, которая блокирует компьютер человека и заставляет его оплатить фейковый штраф.

Напомним, ранее мы рассказывали о распространении аферистами в сети опасной волны дезинформации о якобы необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.

Другая схема - с фейковыми SMS - дает злоумышленникам полный доступ к телефону неосторожного пользователя.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

