ua en ru
Чт, 26 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Компенсация денег от "Ощадбанка" и "Укрэнерго"? Как работает новая ловушка мошенников

Четверг 26 февраля 2026 10:38
UA EN RU
Компенсация денег от "Ощадбанка" и "Укрэнерго"? Как работает новая ловушка мошенников Мошенники обещают людям якобы компенсацию от "Ощадбанка" и "Укрэнерго" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев предупредили, что в мессенджерах распространяется очередная волна опасного мошенничества. Злоумышленники обещают людям денежные "компенсации" от якобы "Ощадбанка" и "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Ощадбанк" в Telegram.

Читайте также: Деньги клиентов исчезали ночью: "А-банк" попал под уникальную кибератаку

Что известно о мошеннической схеме

"Внимание: активизировалась мошенническая схема", - подчеркнули в пресс-службе Государственного сберегательного банка Украины.

Уточняется, что очередная волна мошенничества распространяется онлайн - в различных мессенджерах.

"Злоумышленники обещают 2200 гривен компенсации якобы от "Ощадбанка" и "Укрэнерго", - сообщили гражданам.

Компенсация денег от &quot;Ощадбанка&quot; и &quot;Укрэнерго&quot;? Как работает новая ловушка мошенниковВ сети активизировалась опасная мошенническая схема (инфографика: t.me/oschadnews)

Как работает ловушка злоумышленников

Украинцам объяснили, что на самом деле такая "компенсация" - ловушка, которая работает так:

  • вам присылают ссылку на поддельный сайт (фишинг);
  • просят ввести номер карты, срок действия и CVV-код;
  • вместо получения денег вы теряете все средства со счета.

О чем нужно помнить всегда

"Запомните сами и предупредите близких: "Ощадбанк" не начисляет компенсации через мессенджеры", - подчеркнули в пресс-службе банка.

Кроме того, клиентам объяснили, что никогда не просят вводить конфиденциальные данные карты (CVV, срок действия, коды из SMS) на сторонних сайтах.

Отмечается, что официальный сайт банка только один: oschadbank.ua.

Как не стать жертвой мошенников

Тем из граждан, которые получили такое опасное сообщение, советуют:

  • ни в коем случае не переходить по ссылкам;
  • не вводить при этом никаких данных.

Если человек все же ввел свои данные онлайн, необходимо немедленно заблокировать карту:

  • либо через приложение "Мобильный Ощад";
  • либо по телефону горячей линии: 0 800 210 800.

"Поделитесь этим сообщением - это поможет уберечь чьи-то сбережения! Берегите себя и свои средства", - подытожили в пресс-службе банковского учреждения.

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев о новой мошеннической схеме под видом предложения оформить якобы социальные выплаты.

Между тем Министерство внутренних дел предупредило людей о циничной схеме похищения денег через "помощь" на фоне отключений.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанк Интернет Укрэнерго картки фішинг Денежные переводы Выплаты банковская карта Мошенническая схема Фейки Советы Мошенники
Новости
Горели ТЦ, разрушенные дома и десятки пострадавших: все об атаке РФ на Киев, Харьков и регионы
Горели ТЦ, разрушенные дома и десятки пострадавших: все об атаке РФ на Киев, Харьков и регионы
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ