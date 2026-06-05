Українців попередили про фальшиві платіжки за світло: як працює схема шахраїв

Головне: Суть шахрайства : українцям масово розсилають буцімто "квитанції за світло" на пошту та в месенджери.

: українцям масово розсилають буцімто "квитанції за світло" на пошту та в месенджери. Прикриття злочинців : фальшиві листи надходять споживачам нібито від імені Міністерства енергетики.

: фальшиві листи надходять споживачам нібито від імені Міністерства енергетики. У чому загроза : через фішингові посилання зловмисники можуть зламувати соцмережі та красти гроші з карток.

: через фішингові посилання зловмисники можуть зламувати соцмережі та красти гроші з карток. Важливе спростування: Міненерго ніколи не розсилає платіжки, цим займаються лише енергокомпанії.

Про які фейкові "рахунки за світло" йдеться

Українцям розповіли, що у мережі було зафіксовано нову хвилю кібершахрайства.

Йдеться про те, що громадяни масово отримують фальшиві "рахунки" на оплату електроенергії:

на електронну пошту;

у месенджерах.

При цьому надіслані вони нібито від імені Міністерства енергетики України.

Приклад фейкової квитанції на оплату електроенергії (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Чим небезпечна нова схема шахраїів

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що фішингова схема із "рахунками за світло" від імені Міненерго полягає в тому, щоб змусити людину:

перейти за підозрілими посиланнями;

викрасти персональні дані;

зламати особисті сторінки у соцмережах;

отримати повний контроль над банківськими рахунками.

Про що важливо пам'ятати споживачам

У Міністерстві енергетики України наголосили, що "відомство ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам".

Публікація ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Уточнюється, що функції постачання електричної енергії та виставлення рахунків покладені виключно на конкретні енергокомпанії - з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.

"Міністерство не має до збору комунальних платежів жодного стосунку", - нагадали українцям.