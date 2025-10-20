ua en ru
Украинцы и европейцы должны участвовать во встрече Трампа и Путина, - Макрон

Словения, Понедельник 20 октября 2025 22:39
Украинцы и европейцы должны участвовать во встрече Трампа и Путина, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Европа должна быть представлена за столом переговоров во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's.

Макрон сказал, что он приветствует планы Трампа провести новую встречу с Путиным.

"С того момента, как речь заходит о судьбе Украины, украинцы должны быть за столом переговоров. С того момента, как обсуждаются вопросы, затрагивающие безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом", - добавил французский лидер.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин запланировали провести новую встречу во время телефонного разговора, который состоялся в четверг, 16 октября.

Также Трамп и Путин договорились о том, что американские и российские чиновники высокого уровня проведут встречу. Ожидается, что делегацию США будет представлять государственный секретарь Марко Рубио. При этом российскую - министр иностранных дел Сергей Лавров.

Рубио и Лавров сегодня, 20 октября, провели телефонные переговоры. Они обсудили новые шаги после диалога Трампа с Путиным, а также возможность мирного урегулирования войны России против Украины.

Ожидается, что госсекретарь США и министр иностранных дел России встретятся на этой неделе. Согласно информации источников Reuters, встреча может состояться в четверг, 23 октября.

К слову, ранее министр иностранных дел Болгарии Георгий Георгиев допустил, что его страна может пропустить самолет Путина, когда он будет лететь в Будапешт.

