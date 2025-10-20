ua en ru
Українці та європейці мають брати участь у зустрічі Трампа і Путіна, - Макрон

Словенія, Понеділок 20 жовтня 2025 22:39
Українці та європейці мають брати участь у зустрічі Трампа і Путіна, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна і Європа мають бути представлені за столом переговорів під час зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

Макрон сказав, що він вітає плани Трампа провести нову зустріч із Путіним.

"З того моменту, як мова заходить про долю України, українці мають бути за столом переговорів. З того моменту, як обговорюються питання, що зачіпають безпеку європейців, європейці мають бути за столом", - додав французький лідер.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін запланували провести нову зустріч під час телефонної розмови, яка відбулася в четвер, 16 жовтня.

Також Трамп і Путін домовилися про те, що американські та російські чиновники високого рівня проведуть зустріч. Очікується, що делегацію США представлятиме державний секретар Марко Рубіо. При цьому російську - міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Рубіо і Лавров сьогодні, 20 жовтня, провели телефонні переговори. Вони обговорили нові кроки після діалогу Трампа з Путіним, а також можливість мирного врегулювання війни Росії проти України.

Очікується, що держсекретар США і міністр закордонних справ Росії зустрінуться цього тижня. Згідно з інформацією джерел Reuters, зустріч може відбутися в четвер, 23 жовтня.

До слова, раніше міністр закордонних справ Болгарії Георгій Георгієв припустив, що його країна може пропустити літак Путіна, коли він летітиме до Будапешта.

