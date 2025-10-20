ua en ru
Когда Рубио может встретиться с Лавровым: Reuters узнало дату

Вашингтон, Понедельник 20 октября 2025 16:38
Когда Рубио может встретиться с Лавровым: Reuters узнало дату Фото: госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Марко Рубио может уже через несколько дней встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный источник рассказал изданию, что на встрече в пятницу, 17 октября, американские официальные лица заявляли, что Рубио планирует встретиться с Лавровым в четверг, 23 октября.

Государственный департамент не отметил на запрос Reuters о комментарии по поводу такой информации.

Встреча Рубио и Лаврова

Напомним, в четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор.

По итогам переговоров Трамп рассказал, что они договорились организовать встречу американских и российских чиновников высокого уровня. По словам американского лидера, такая встреча пройдет на этой неделе, делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Также Трамп добавил, что он встретится с Путиным в Будапеште. Точная дата такой встречи пока неизвестна.

Главной темой переговоров Рубио и Лаврова должна стать подготовка к саммиту на уровне лидеров двух государств.

К слову, переговоры Путина и Трампа прошли за день до визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил глава украинского государства, Путин захотел переговоров с Трампом из-за возможности передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Также Зеленский критиковал выбор Будапешта в качестве локации для новой встречи Путина и Трампа, поскольку премьер Венгрии Виктор Орбан везде блокирует Украину.

