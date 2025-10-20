ua en ru
Болгария может открыть небо для Путина, чтобы тот встретился с Трампом

Брюссель, Понедельник 20 октября 2025 21:10
Болгария может открыть небо для Путина, чтобы тот встретился с Трампом Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Болгария может разрешить самолету российского диктатора Владимира Путина пролететь через свое воздушное пространство по пути в Будапешт.

Об этом заявил министр иностранных дел Болгарии Георгий Георгиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.

"Когда предпринимаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, самое логичное - содействовать такой встрече всеми возможными способами", - заявил Георгиев, комментируя планы Трампа и Путина встретиться в Будапеште.

Журналист уточнил у чиновника, означает ли это, что Болгария может предоставить воздушный коридор для самолета Путина.

"А как, по-вашему, должна состояться встреча, если один из участников не сможет на нее попасть?" - коротко ответил Георгиев.

Санкции против России

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года European Union Aviation Safety Agency (EASA) и органы ЕС ввели запрет на полеты российских самолетов над воздушным пространством Евросоюза.

Это означает, что воздушные суда, зарегистрированные в России или контролируемые российскими лицами или организациями, не имеют права ни взлетать, ни приземляться, ни пересекать воздушное пространство государств-членов ЕС.

Данный запрет подпитывается не только авиационно-транспортными ограничениями, но и механизмами санкций: российские авиакомпании, самолеты, лизингованные или контролируемые российскими структурами, подпадают под правило об отказе доступа к аэродромам и воздушному пространству ЕС.

Такие ограничения распространяются и на самолет Путина. Каждое пролетное разрешение должно быть дано государством-членом ЕС, и такой маршрут требует специальных исключений или обходов.

К слову, ранее издание Air Live писало, что из-за санкций самолет Путина будет вынужден облететь большинство стран Евросоюза. Ему придется преодолеть расстояние в 5 тысяч километров.

