Украинцы просят НБУ вернуть в обращение бумажные купюры 1, 2, 5 и 10 гривен: суть петиции

Украинцы обратились к правительству и Национальному банку с просьбой рассмотреть возможность возвращения в обращение бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию , опубликованную на портале Кабинета министров Украины.

Сколько голосов собрала петиция и кто ее автор

Петиция №41/010962-26эп появилась на портале электронных петиций к КМУ в понедельник, 21 сентября 2026 года.

Ее автор - Константин Владимирович Салагуб - просит чиновников рассмотреть вопрос возвращения в обращение бумажных банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен (вместе с монетами).

Петиция о возвращении в обращение бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

По состоянию на 18:00 четверга, 24 сентября, под петицией было собрано всего лишь 35 подписей (из 25 000 необходимых).

При этом до конца сбора подписей осталось 88 дней.

Почему украинцы просят вернуть "мелкие" банкноты

Автор петиции напомнил, что с момента вывода из активного использования и прекращения печати бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен (а также их полной замены на металлические монеты), граждане Украины столкнулись с рядом бытовых и практических неудобств.

Это объясняется тем, что "мелкие" монеты:

являются тяжелыми;

занимают много места в кошельках;

являются неудобными для использования пожилыми людьми и лицами с нарушениями зрения или моторики (из-за сходства размеров и форм).

"Кроме этого, во многих сферах розничной торговли и на транспорте остается потребность в удобном и быстром наличного расчете", - говорится в петиции.

Что именно предлагает изменить петиция к правительству

"Мы не предлагаем полностью отказываться от монет, ведь они имеют более длительный срок эксплуатации", - подчеркнул Салагуб.

Однако лучшим решением для общества, по его мнению, является "обеспечение свободы выбора и компромисса".

То есть речь идет о введении параллельного обращения:

как бумажных банкнот;

так и монет (номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен).

"Призываем Национальный банк Украины и соответствующие органы власти возобновить выпуск и освещение в обращении бумажных банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен параллельно с существующими монетами", - подчеркивается в документе.

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Как аргументирует свою инициативу автор петиции

Среди основных аргументов в пользу своей инициативы автор петиции упоминает:

удобство в пользовании - ведь "возврат легких и привычных бумажных купюр значительно упростит ежедневные расчеты";

- ведь "возврат легких и привычных бумажных купюр значительно упростит ежедневные расчеты"; инклюзивность - бумажные деньги разных цветов и дизайнов "легче различать людям со слабым зрением" (по сравнению с однотипными металлическими монетами);

- бумажные деньги разных цветов и дизайнов "легче различать людям со слабым зрением" (по сравнению с однотипными металлическими монетами); баланс для финансовой системы - одновременное пребывание в обращении банкнот и монет "удовлетворит потребности всех категорий населения".

"От тех, кто предпочитает легкие наличные деньги, до тех, кто привык пользоваться монетами", - уточнил Салагуб.