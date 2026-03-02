ua en ru
Часть купюр до 10 гривен перестали принимать в магазинах: как их обменять

Украина, Понедельник 02 марта 2026 08:30
UA EN RU
Часть купюр до 10 гривен перестали принимать в магазинах: как их обменять Иллюстративное фото: в Украине изымают из оборона старые купюры (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине изымают из оборота купюры номиналом до 10 гривен, которые были напечатаны с 2003 по 2007 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

С сегодняшнего дня, 2 марта, бумажные купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен (образцов 2003-2007 годов) официально перестают быть средством платежа. Это означает, что их больше не будут принимать в магазинах, кафе, аптеках или банках для оплаты услуг.

Но в Нацбанке отметили, что деньги не аннулируются, их можно будет бесплатно обменять в банках:

  • до 26 февраля 2027 года включительно обмен проводят все без украинские банки.
  • до 28 февраля 2029 года включительно обратиться можно только к таким банкам: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ.
  • бессрочно процедуру обмена осуществляют региональные подразделения Национального банка.

Решения о полном изъятии мелких купюр объясняют их износом - бумажные деньги "живут" в среднем всего 2,5 года. Монеты же могут служить до 25 лет, что значительно экономит средства государства на печать, перевозку и хранение наличных денег.

В НБУ добавили, что процесс изъятия длился почти шесть лет, а соответствующие монеты уже давно стали привычными для украинцев в ежедневных расчетах.

Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о замене "копеек" на "шаги".

Эта инициатива направлена ​​на десоветизацию денежной системы и окончательное расторжение связей с денежной культурой Российской империи и СССР.

Название "шаг" использовалось в Украине еще во времена Гетманщины, а в 1918 году разменные монеты с таким названием официально ввел в обращение Центральный Совет УНР.

