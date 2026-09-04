ua en ru
Пт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Банкнота 2000 гривен с сегодняшнего дня в обращении: можно ли ее уже получить в банках

06:00 04.09.2026 Пт
3 мин
Зачем НБУ ввел новый номинал сейчас и где уже выдают эти купюры?
aimg Мария Кучерявец
Банкнота 2000 гривен с сегодняшнего дня в обращении: можно ли ее уже получить в банках Фото: Банкнота номиналом 2000 гривен введена в обращение (РБК-Украина)
Разбираемся в субсидиях и пенсиях за тебя! Подпишись на РБК-Украина в Google

В пятницу, 4 сентября 2026 года, Национальный банк Украины ввел в наличное обращение банкноту нового наивысшего номинала - 2 000 гривен. На новой купюре изображен портрет украинского поэта, диссидента и Героя Украины Василия Стуса.

Что известно о новой купюре и могут ли украинцы получить ее в банке - рассказывает РБК-Украина в материале.

Можно ли уже получить новую банкноту в банках

Да, НБУ начинает подкреплять новые банкноты финансовым учреждениям именно с 4 сентября. Банки уже с сегодняшнего дня имеют возможность получать купюры от регулятора и выдавать их клиентам через кассы.

Что касается полноценного появления 2 000 гривен в банкоматах и ​​терминалах, в НБУ отметили, что презентовали банкноту за два месяца - 10 июля, предоставив банкам техническую возможность бесплатно перенастроить свое оборудование для сортировки и выдачи новых денег.

Что известно о новой банкноте

На лицевой стороне 2000 грн изображен портрет украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса и подпись действующего главы Нацбанка Андрея Пышного. На обратном - здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился поэт и который ныне носит его имя.

Купюра имеет более 20 элементов защиты. Среди них - "оконная" защитная лента Anima Colour в сине-желтой гамме - банкнота 2 000 грн стала первой в мире, где использована эта технология.

При изменении угла наклона на ленте возникает подвижный эффект, а изображение трезубца меняется на символ гривны. Также сохранен оптически-сменный элемент SPARK, изменяющий цвет от пурпурного до золотисто-зеленого.

Почему на купюре изобразили именно Василия Стуса

Выбор фигуры для новой банкноты разрабатывался совместно с Институтом национальной памяти и НАН Украины. Василий Стус идеально вписывается в концепцию банкнотного ряда "от прошлого к настоящему" как фигуру XX века и символ несокрушимости, отмечают в Национальном банке Украины.

Дата введения в обращение - 4 сентября - также является символической, подчеркнули в НБУ, ведь:

  • 4 сентября 1965 года Василий Стус вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой провел первый в СССР открытый публичный протест против репрессий во время премьеры фильма "Тени забытых предков".
  • 4 сентября 1985 года поэт погиб в лагере строгого режима "Пермь-36".

Зачем Украине новый номинал в 2000 гривен

Как рассказали в Нацбанке, введение нового номинала (предыдущий - 1 000 грн - выпустили в 2019 году) обусловлен совокупностью экономических факторов:

Рост зарплат и цен: За последние 7 лет средняя зарплата в Украине выросла втрое, а цены - вдвое. Если в 2019 году для получения средней зарплаты хватало 10 банкнот по 1000 грн, то сейчас нужно более 30 таких купюр.

Структура наличных денег: Доля банкнот номиналом 1 000 грн в общей сумме наличных денег превысила 55%. В мировой практике центробанков - это прямой сигнал для выпуска высшего номинала.

Рост наличной массы: Общий объем наличных денег с 2019 года вырос с 390 млрд грн до более 970 млрд грн по состоянию на июль 2026 года, что связано, в частности, с потребностями военного времени и прифронтовых регионов.

Читайте также: Новая купюра 2000 гривен: кому выгоден новый номинал и что будет с деньгами украинцев

Повлияет ли выпуск новой купюры на инфляцию

В НБУ отмечают: выпуск 2000 гривен не связан с "печатью денег" и не приведет к повышению инфляции или колебаний на валютном рынке.

Новые банкноты будут попадать в обращение исключительно из-за обмена на безналичные средства или вместо изношенных банкнот других номиналов (первая партия составляет несколько миллионов штук).

Читайте также: Некоторые 2000 гривен будут стоить дороже номинала: какие банкноты будут искать коллекционеры
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Банки гривні Василий Стус
Новости
Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP в Украине
Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP в Украине
Аналитика
Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК