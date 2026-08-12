Некоторые 2000 гривен будут стоить дороже номинала: какие банкноты будут искать коллекционеры

Новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса поступит в обращение 4 сентября 2026 года. Наибольший интерес для коллекционеров могут представлять первые серии, низкие серийные номера и редкие опечатки.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал Президент Украинского филиала Международного общества банкнот (INBS) Виталий Гащак .

Главное: Первые серии 2000 грн со Стусом могут стать особенно интересными для коллекционеров.

могут стать особенно интересными для коллекционеров. Больше всего будут охотиться на низкие и необычные серийные номера , в том числе первые номера серии АА.

, в том числе первые номера серии АА. Ошибки печати и редкие разновидности могут сделать отдельные банкноты значительно дороже номинала.

могут сделать отдельные банкноты значительно дороже номинала. Сами элементы защиты не определяют коллекционную ценность: важны редкость, тираж и состояние UNC.

Стоимость уникальных 2000-гривневых купюр, в том числе с первыми номерами, сможет определить только аукцион.

Какие 2000 грн могут стать особенно ценными

По словам эксперта, само появление новой банкноты уже повысит интерес к украинским деньгам среди бонистов в Украине и за рубежом. Коллекционеры будут искать в обычном обращении разновидности печати и производственные браки.

В то же время, сложные элементы защиты сами по себе не делают купюру редкой.

"Наибольшую коллекционную ценность будут иметь первые серии, низкие серийные номера, ограниченные выпуски и банкноты в состоянии UNC", - пояснил Гащак.

Поэтому после запуска 2000 гривен следует обращать внимание, прежде всего, на такие экземпляры:

первые серии , в том числе серию АА;

, в том числе серию АА; низкие серийные номера - например, от 0000001;

- например, от 0000001; купюры с необычными номерами ;

; банкноты с производственными ошибками или редкими разновидностями печати ;

; экземпляры, которые сохранились в состоянии UNC, то есть фактически без следов использования.

Особый случай - самые первые номера новой серии. Гащак называет такие банкноты своеобразными "единорогами", поскольку их уникальность может оказать существенное влияние на цену.

"Это может быть в определенном роде "единорог", то есть очень уникальная вещь. Поэтому стоимость таких банкнот может определить только аукцион", - отметил он.

Наибольший интерес могут представлять первые серии, низкие серийные номера и редкие опечатки новой банкноты 2000 гривен (фото: РБК-Украина)

Ошибка на купюре тоже может сделать ее дороже

Отдельный интерес для бонистов могут представлять банкноты с ошибками, если их быстро исправят в следующих выпусках.

Если, например, ограниченное количество 2000-гривневых купюр выйдет с определенным вариантом шрифта, а затем его изменят, первые экземпляры могут стать предметом охоты коллекционеров. Важным фактором будет именно количество таких банкнот в обращении.

То есть не каждая первая 2000-гривневая купюра автоматически станет дорогой. Самое большее значение будет иметь редкость, номер, особенности печати, тираж и состояние банкноты.