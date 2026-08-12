ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Некоторые 2000 гривен будут стоить дороже номинала: какие банкноты будут искать коллекционеры

08:17 12.08.2026 Ср
3 мин
Как не упустить ценную купюру?
aimg Василина Копытко
Некоторые 2000 гривен будут стоить дороже номинала: какие банкноты будут искать коллекционеры Какие признаки могут указывать на коллекционную ценность (фото иллюстративное: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса поступит в обращение 4 сентября 2026 года. Наибольший интерес для коллекционеров могут представлять первые серии, низкие серийные номера и редкие опечатки.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал Президент Украинского филиала Международного общества банкнот (INBS) Виталий Гащак.

Главное:

  • Первые серии 2000 грн со Стусом могут стать особенно интересными для коллекционеров.
  • Больше всего будут охотиться на низкие и необычные серийные номера, в том числе первые номера серии АА.
  • Ошибки печати и редкие разновидности могут сделать отдельные банкноты значительно дороже номинала.
  • Сами элементы защиты не определяют коллекционную ценность: важны редкость, тираж и состояние UNC.
  • Стоимость уникальных 2000-гривневых купюр, в том числе с первыми номерами, сможет определить только аукцион.

Какие 2000 грн могут стать особенно ценными

По словам эксперта, само появление новой банкноты уже повысит интерес к украинским деньгам среди бонистов в Украине и за рубежом. Коллекционеры будут искать в обычном обращении разновидности печати и производственные браки.

В то же время, сложные элементы защиты сами по себе не делают купюру редкой.

"Наибольшую коллекционную ценность будут иметь первые серии, низкие серийные номера, ограниченные выпуски и банкноты в состоянии UNC", - пояснил Гащак.

Читайте также: Новая купюра 2000 гривен: кому выгоден новый номинал и что будет с деньгами украинцев

Поэтому после запуска 2000 гривен следует обращать внимание, прежде всего, на такие экземпляры:

  • первые серии, в том числе серию АА;
  • низкие серийные номера - например, от 0000001;
  • купюры с необычными номерами;
  • банкноты с производственными ошибками или редкими разновидностями печати;
  • экземпляры, которые сохранились в состоянии UNC, то есть фактически без следов использования.

Особый случай - самые первые номера новой серии. Гащак называет такие банкноты своеобразными "единорогами", поскольку их уникальность может оказать существенное влияние на цену.

"Это может быть в определенном роде "единорог", то есть очень уникальная вещь. Поэтому стоимость таких банкнот может определить только аукцион", - отметил он.

Некоторые 2000 гривен будут стоить дороже номинала: какие банкноты будут искать коллекционерыНекоторые 2000 гривен будут стоить дороже номинала: какие банкноты будут искать коллекционерыНекоторые 2000 гривен будут стоить дороже номинала: какие банкноты будут искать коллекционерыНаибольший интерес могут представлять первые серии, низкие серийные номера и редкие опечатки новой банкноты 2000 гривен (фото: РБК-Украина)

Ошибка на купюре тоже может сделать ее дороже

Отдельный интерес для бонистов могут представлять банкноты с ошибками, если их быстро исправят в следующих выпусках.

Если, например, ограниченное количество 2000-гривневых купюр выйдет с определенным вариантом шрифта, а затем его изменят, первые экземпляры могут стать предметом охоты коллекционеров. Важным фактором будет именно количество таких банкнот в обращении.

То есть не каждая первая 2000-гривневая купюра автоматически станет дорогой. Самое большее значение будет иметь редкость, номер, особенности печати, тираж и состояние банкноты.

Ранее ми писали о том, что НБУ объяснил, что выход новой банкноты номиналом 2000 грн спровоцирован не желанием "напечатать больше денег", а необходимостью адаптировать банкнотный ряд к изменениям, произошедшим в экономике после появления 1000 гривен в 2019 году.

В НБУ также отмечают, что банкнота номиналом в 2000 гривен не спровоцирует рост цен и не повлияет на уровень инфляции в стране.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины гривні Коллекционеры
Новости
Оккупанты уничтожили ТЦ в Запорожье и оставили людей без света
Оккупанты уничтожили ТЦ в Запорожье и оставили людей без света
Аналитика
"Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем