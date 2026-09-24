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Українці просять НБУ повернути в обіг паперові купюри 1, 2, 5 і 10 гривень: суть петиції

18:20 24.09.2026 Чт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Українці просять НБУ повернути в обіг паперові купюри 1, 2, 5 і 10 гривень: суть петиції Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Українці звернулись до уряду та Національного банку з проханням розглянути можливість повернення в обіг паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію, опубліковану на порталі Кабінету міністрів України.

Скільки голосів зібрала петиція та хто її автор

Петиція №41/010962-26еп з'явилась на порталі електронних петицій до КМУ в понеділок, 21 вересня 2026 року.

Її автор - Костянтин Володимирович Салагуб - просить урядовців розглянути питання повернення в обіг паперових банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень (разом із монетами).

Українці просять НБУ повернути в обіг паперові купюри 1, 2, 5 і 10 гривень: суть петиціїПетиція щодо повернення в обіг паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Станом на 18:00 четверга, 24 вересня, під петицією було зібрано лише 35 підписів (із 25 000 необхідних).

При цьому до кінця збору підписів залишився 88 днів.

Чому українці просять повернути "дрібні" банкноти

Автор петиції нагадав, що з моменту виведення з активного вжитку та припинення друку паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень (а також їх повної заміни на металеві монети), громадяни України "зіштовхнулися з низкою побутових та практичних незручностей".

Це пояснюється тим, що "дрібні" монети:

  • є важкими;
  • займають багато місця в гаманцях;
  • є незручними для використання людьми похилого віку та особами з порушеннями зору чи моторики (через подібність розмірів і форм).

"Окрім цього, у багатьох сферах роздрібної торгівлі та на транспорті залишається потреба в зручному та швидкому готівковому розрахунку", - йдеться у петиції.

Що саме пропонує змінити петиція до уряду

"Ми не пропонуємо повністю відмовлятися від монет, адже вони мають триваліший термін експлуатації", - наголосив Салагуб.

Проте найкращим рішенням для суспільства, на його думку, є "забезпечення свободи вибору та компромісу".

Тобто йдеться про запровадження паралельного обігу:

  • як паперових банкнот;
  • так і монет (номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень).

"Закликаємо Національний банк України та відповідні органи влади відновити випуск та висвітлення в обігу паперових банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень паралельно з існуючими монетами", - наголошується у документі.

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Як аргументує свою ініціативу автор петиції

Серед основних аргументів на користь своєї ініціативи автор петиції згадує:

  • зручність у користуванні - адже "повернення легких та звичних паперових купюр значно спростить щоденні розрахунки";
  • інклюзивність - паперові гроші різних кольорів та дизайнів "легше розрізняти людям із слабким зором" (порівняно з однотипними металевими монетами);
  • баланс для фінансової системи - одночасне перебування в обігу банкнот і монет "задовольнить потреби всіх категорій населення".

"Від тих, хто віддає перевагу легкій готівці, до тих, хто звик користуватися монетами", - уточнив Салагуб.

Нагадаємо, 4 вересня 2026 року Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту нового найвищого номіналу - 2 000 гривень. На купюрі зображено портрет видатного українського поета-шістдесятника Василя Стуса.

Тим часом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, чи потрібна Україні банкнота 5000 гривень - коли саме вона знадобиться.

Читайте також, чому деякі 2000 гривень можуть коштувати дорожче за номінал (які банкноти шукатимуть колекціонери).

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