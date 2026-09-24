Українці просять НБУ повернути в обіг паперові купюри 1, 2, 5 і 10 гривень: суть петиції
Українці звернулись до уряду та Національного банку з проханням розглянути можливість повернення в обіг паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію, опубліковану на порталі Кабінету міністрів України.
Скільки голосів зібрала петиція та хто її автор
Петиція №41/010962-26еп з'явилась на порталі електронних петицій до КМУ в понеділок, 21 вересня 2026 року.
Її автор - Костянтин Володимирович Салагуб - просить урядовців розглянути питання повернення в обіг паперових банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень (разом із монетами).
Петиція щодо повернення в обіг паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень (скриншот: petition.kmu.gov.ua)
Станом на 18:00 четверга, 24 вересня, під петицією було зібрано лише 35 підписів (із 25 000 необхідних).
При цьому до кінця збору підписів залишився 88 днів.
Чому українці просять повернути "дрібні" банкноти
Автор петиції нагадав, що з моменту виведення з активного вжитку та припинення друку паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень (а також їх повної заміни на металеві монети), громадяни України "зіштовхнулися з низкою побутових та практичних незручностей".
Це пояснюється тим, що "дрібні" монети:
- є важкими;
- займають багато місця в гаманцях;
- є незручними для використання людьми похилого віку та особами з порушеннями зору чи моторики (через подібність розмірів і форм).
"Окрім цього, у багатьох сферах роздрібної торгівлі та на транспорті залишається потреба в зручному та швидкому готівковому розрахунку", - йдеться у петиції.
Що саме пропонує змінити петиція до уряду
"Ми не пропонуємо повністю відмовлятися від монет, адже вони мають триваліший термін експлуатації", - наголосив Салагуб.
Проте найкращим рішенням для суспільства, на його думку, є "забезпечення свободи вибору та компромісу".
Тобто йдеться про запровадження паралельного обігу:
- як паперових банкнот;
- так і монет (номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень).
"Закликаємо Національний банк України та відповідні органи влади відновити випуск та висвітлення в обігу паперових банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень паралельно з існуючими монетами", - наголошується у документі.
Як аргументує свою ініціативу автор петиції
Серед основних аргументів на користь своєї ініціативи автор петиції згадує:
- зручність у користуванні - адже "повернення легких та звичних паперових купюр значно спростить щоденні розрахунки";
- інклюзивність - паперові гроші різних кольорів та дизайнів "легше розрізняти людям із слабким зором" (порівняно з однотипними металевими монетами);
- баланс для фінансової системи - одночасне перебування в обігу банкнот і монет "задовольнить потреби всіх категорій населення".
"Від тих, хто віддає перевагу легкій готівці, до тих, хто звик користуватися монетами", - уточнив Салагуб.
Нагадаємо, 4 вересня 2026 року Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту нового найвищого номіналу - 2 000 гривень. На купюрі зображено портрет видатного українського поета-шістдесятника Василя Стуса.
Тим часом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, чи потрібна Україні банкнота 5000 гривень - коли саме вона знадобиться.
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