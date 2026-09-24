Дроны РФ могут залетать прямо в окно и ждать людей, чтобы атаковать, - Зеленский

Вражеские беспилотники способны залетать прямо в окно дома, после чего ждать людей и затем их атаковать.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal.

"Китай передает России новые технологии для дронов. Среди примеров - беспилотник, который залетает в окно, зависает внутри и атакует, когда в помещение заходят люди", - рассказал глава государства.

Президент добавил, что Китай близок к созданию технологий вроде Starlink, которые передаст России.

"Они уже начали это делать - и действовать очень, как бы это сказать, точно. Наносить очень точные удары по территории Украины", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что Китай не придерживается нейтралитета в войне России против Украины. Также он предупредил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна может создавать угрозы безопасности Восточной Азии.