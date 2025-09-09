ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинцы все чаще просят убежище в ЕС: названа самая популярная страна

Вторник 09 сентября 2025 09:18
UA EN RU
Украинцы все чаще просят убежище в ЕС: названа самая популярная страна Фото: количество заявлений на убежище значительно увеличилось (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Европейском Союзе заметили повышение спроса на убежище среди украинцев - в первом полугодии 2025 года количество заявлений выросло почти на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Агентства ЕС по вопросам предоставления убежища (EUAA).

Согласно информации отчета, за указанный период было подано 16 тысяч таких заявлений от украинцев. Это на 29% больше по сравнению с предыдущим годом.

Такая тенденция объясняется желанием украинцев обеспечить себе долгосрочную стабильность, ведь получение статуса позволяет в будущем оставаться в стране, которая его предоставила.

Франция в последнее время привлекает особое внимание граждан Украины - большинство заявлений на получение статуса искателя убежища приходится именно на эту страну.

Отметим, что все украинцы, прибывающие в ЕС, автоматически подпадают под действие Директивы о временной защите, что также обеспечивает ряд важных прав и гарантий.

Напомним, доля украинцев, которые хотят вернуться из-за границы в этом году выросла до 64% - по сравнению с 55% в 2024-м. году. Однако большинство украинцев заявили об опасениях возвращаться на Родину, которые связаны с атаками врага.

В то же время ряд стран ЕС время от времени заявляет о новых правилах пребывания украинцев на их территории. Например, недавно стало известно, что Германия уменьшит соцвыплаты для новоприбывших беженцев из Украины.

Новый порядок уменьшит помощь на 100 евро (116 долларов) в месяц на одного человека.

В Польше, которая не менее популярна среди украинцев, с 1 июля отменили выплаты новоприбывшим в 300 злотых (примерно 3000 грн) и компенсацию за бесплатное размещение украинцев в течение 120 дней в жилье частных лиц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Беженцы
Новости
ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов: Генштаб обновил потери войск РФ
ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов: Генштаб обновил потери войск РФ
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины