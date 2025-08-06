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Германия уменьшит соцвыплаты для новоприбывших беженцев из Украины

Среда 06 августа 2025 23:40
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Германия уменьшит соцвыплаты для новоприбывших беженцев из Украины Фото: украинские беженцы в Германии будут получать меньше соцвыплат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Правительство Германии разработало законопроект о сокращении государственных выплат для новоприбывших украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В проекте закона отмечается, что украинские беженцы, прибывающие в Германию, пользуются положениями Директивы ЕС о временной защите, что позволяет им сразу получать социальную помощь без прохождения процедуры предоставления убежища.

В то же время, в документе отмечается, что украинцы, которые будут прибывать в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать гражданскую помощь (Bürgergeld), а вместо этого будут получать выплаты в соответствии с Законом о предоставлении помощи просителям убежища.

Такой порядок уменьшит помощь на 100 евро (116 долларов) в месяц на одного человека.

Для вступления в силу до конца года, проект закона должны одобрить Федеральное правительство и верхняя палата парламента Бундесрат.

В агентстве напомнили, что в Германии уже давно идут дебаты относительно уровня поддержки украинских беженцев, ведь страна пытается сократить расходы на социальную сферу.

3 августа премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал лишить права на повышенные выплаты всех украинских беженцев, а не только новоприбывших.

В Германии проживает около 1,25 миллиона беженцев из Украины. По данным правительства, с 1 апреля по 30 июня 2025 года в страну впервые прибыли около 21 тысячи человек в связи с российским вторжением.

По состоянию на июль 2025 года около 64,1% зарегистрированных в Федеральном агентстве занятости граждан Украины не имели работы. Это охватывает как безработных, так и тех, кто проходит курсы или получает помощь в трудоустройстве.

Напомним, правительство Германии анонсировало ужесточение правил получения социальной помощи для безработных. Под ограничения могут попасть и беженцы из Украины.

Новое правительство под руководством Фридриха Мерца планирует уменьшить количество заявок на получение убежища до 100 тысяч ежегодно, поскольку инфраструктура страны уже не выдерживает нагрузки из-за большого количества беженцев.

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Министерство социальной политики
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