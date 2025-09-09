ua en ru
Українці дедалі частіше просять притулок у ЄС: названо найпопулярнішу країну

Вівторок 09 вересня 2025 09:18
UA EN RU
Українці дедалі частіше просять притулок у ЄС: названо найпопулярнішу країну Фото: кількість заяв на притулок значно збільшилась (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Європейському Союзі помітили підвищення попиту на притулок серед українців - у першому півріччі 2025 року кількість заяв зросла майже на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Агентства ЄС з питань надання притулку (EUAA).

Згідно з інформацією звіту, за вказаний період було подано 16 тисяч таких заяв від українців. Це на 29% більше порівняно з попереднім роком.

Така тенденція пояснюється бажанням українців забезпечити собі довгострокову стабільність, адже отримання статусу дозволяє в майбутньому залишатися в країні, що його надала.

Франція останнім часом привертає особливу увагу громадян України - більшість заяв на отримання статусу шукача притулку припадає саме на цю країну.

Зазначимо, що всі українці, які прибувають до ЄС, автоматично підпадають під дію Директиви про тимчасовий захист, що також забезпечує низку важливих прав і гарантій.

Нагадаємо, частка українців, які хочуть повернутись із-за кордону цього року зросла до 64% - порівняно з 55% у 2024-му. році. Однак більшість українців заявила про побоювання повертатись на Батьківщину, які пов'язані з атаками ворога.

Водночас ряд країн ЄС час від часу заявляє про нові правила перебування українців на їх території. Наприклад, нещодавно стало відомо, що Німеччина зменшить соцвиплати для новоприбулих біженців з України.

Новий порядок зменшить допомогу на 100 євро (116 доларів) на місяць на одну людину.

У Польщі, яка не менш популярна серед українців, з 1 липня скасували виплати новоприбулим у 300 злотих (приблизно 3000 грн) і компенсацію за безкоштовне розміщення українців упродовж 120 днів у житлі приватних осіб.

