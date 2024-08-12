Выплаты и документы. Какие страны изменили правила для украинских беженцев

Временная защита в ЕС для украинцев продлена до 2026 года. Однако европейские страны все больше ужесточают условия помощи бежавшим от войны.

РБК-Украина рассказывает, какие страны изменили правила для украинских беженцев этим летом или готовятся это сделать в ближайшее время.

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Словакия: новые правила регистрации временной защиты

В Словакии изменились правила оформления временной защиты. С 6 августа подать документы на убежище можно в любое отделение полиции по делам иностранцев. Чтобы подать прошение о предоставлении временного убежища, необходимо заранее записаться на прием в выбранном отделении полиции через систему бронирования. На одну дату можно забронировать только одного человека.

Подавать заявление на предоставление временного убежища необходимо лично, через сканирование биометрических данных. Это касается и несовершеннолетних детей.

Фото: Регистрация беженцев в Словакии (gettyimages.com)

Нидерланды: выплаты только для безработных

С 1 июля в Нидерландах введено новое правило. Беженцы, живущие в муниципальных центрах и имеющие работу, должны вносить вклад за свое проживание на покрытие коммунальных услуг: за газ, воду и электроэнергию – 105 евро с одного человека, максимум 210 евро на семью, а за питание - до 242,48 евро на человека.

В случае трудоустройства беженца от 18 лет выплаты прекращаются для всех членов семьи. Так же – если человек в возрасте от 18 лет получает пособие от нидерландского правительства, например – по безработице или пособие по инвалидности.

Фото: Украинские беженцы в Нидерландах (gettyimages.com)

Норвегия: зарегистрироваться можно только в Национальном центре в Роде

С 15 июля 2024 года в Норвегии вступили в силу новые правила регистрации беженцев. Все, кто хочет подать заявление на получение защиты, должны ехать в Национальный центр в Роде для регистрации.

Это правило касается как нуждающихся в жилье, так и тех, кто проживает в частном жилье и не нуждается в месте в центре приема беженцев.

При регистрации в полиции по предварительной записи следует иметь при себе все документы, удостоверяющие личность.

Украинские беженцы должны самостоятельно организовать и оплатить свою поездку в Национальный центр прибытия и регистрации беженцев.

Также новые правила предусматривают, что с 1 июля 2024 года украинцы не смогут получить коллективную защиту повторно. В частности, после отмены статуса – например, после поездки в Украину без уважительной причины. После аннуляции защиты человек лишается соответствующих прав в муниципалитете, в частности, на бесплатное жилье.

Фото: Регистрация украинцев в Норвегии (gettyimages.com)

Чехия: всем беженцам придется арендовать жилье через 90 дней

В Чехии с 1 сентября начнут действовать новые правила проживания в бесплатном жилье. Такое размещение будет предоставляться на 90 дней вместо 150 дней. Это будет касаться всех категорий людей со временной защитой. Изменение правил заключается в том, что все, кто исчерпает к началу сентября 90 дней проживания, дальше должны будут арендовать жилье самостоятельно. Им придется искать квартиры на рынке аренды жилья или договариваться об оплате проживания там, где раньше государство их размещало бесплатно. Ранее уязвимые категории беженцев, к которым принадлежали пенсионеры, дети, студенты, матери с детьми младше 6 лет, могли проживать бесплатно бессрочно.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Польша: выплат меньше и новые условия размещения

В Польше с 1 июля отменили выплаты новоприбывшим в 300 злотых (около 3000 грн) и компенсацию за бесплатное размещение украинцев в течение 120 дней в жилье частных лиц. Теперь беженцы могут рассчитывать на размещение в коллективных центрах, но не в отдельных квартирах. После 120 дней нужно будет частично оплачивать расходы на проживание и питание в таких центрах.

Также отменена единовременная помощь в 300 злотых (около 3000 грн). А ежемесячные выплаты в 800 злотых (около 8000 грн) для детей привяжут к посещению школы.

Изменились правила получения временной защиты. Теперь подать документы нужно будет сразу по прибытии, а не в течение 30 дней, как раньше. По время регистрации будут приниматься загранпаспорта. Украинцам, получившим временную защиту раньше, нужно будет обновить свои данные с учетом этой нормы.

Фото: Регистрация защиты в Польше (gettyimages.com)

Ирландия сокращает выплаты вне зависимости от даты прибытия беженцев

Недавно правительство Ирландии согласовало изменения в программу поддержки украинских беженцев. С 12 сентября все украинцы со временной защитой независимо от даты прибытия будут получать урезанные выплаты при условии, что они будут проживать в предоставленном государством жилье на полном пансионе. Взрослым снизят пособие по полной ставке для соискателей работы в размере с 232 евро в неделю до 38,80 евро в неделю. Дети будут получать 29,80 евро в неделю.

Это сокращение выплат может касаться 19 000 украинцев с временной защитой, прибывших в первые два года войны и не работающих.

В список специальных определенных центров размещения внесут около 200 мест, где украинцам предоставляют жилье, питание, прачечные и другие услуги. Определение центров размещения начнет действовать с сентября.

Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)

Румыния: изменения в программе денежной помощи

С 1 июля 2024 года в Румынии изменили программу помощи украинским беженцам. Согласно распоряжению правительства № 96/29.06.2024, беженцы из зоны вооруженного конфликта в Украине имеют право на денежную помощь для покрытия расходов на проживание, которое назначается единовременно в течение 3 месяцев подряд. На помощь имеют право все члены семьи.

Украинцы со временной защитой с 1 июля имеют право на размещение в лагерях временного проживания.

Украинские беженцы, которые прибудут после 1 июля 2024 года, по истечении трех месяцев получат доступ к системе социальной помощи в Румынии. Украинцы, получившие временную защиту до 1 июля 2024 года, будут иметь право на ряд социальных льгот: государственную помощь на детей, минимальный доход, пособие по безработице, пособие по инвалидности, ежемесячное пособие на воспитание детей.

Фото: Украинские беженцы в Румынии (gettyimages.com)

Венгрия: бесплатное жилье для украинцев не из всех регионов

Венгрия также меняет условия помощи украинским беженцам. С 21 августа бесплатное жилье будут предоставлять только украинцам с территорий, подвергшихся влиянию войны.

При подаче заявления на получение субсидированного жилья беженцев попросят предоставить удостоверение личности, паспорт или справку о регистрации места жительства, подтверждающих их место жительства в Украине.

Беженцы из других регионов будут сохранять право на субсидированное жилье до 20 августа.

Cубсидированное жилье будет предоставляться в течение месяца по прибытии в Венгрию даже без регистрации статуса защиты. Беженцам предоставят питание и им не нужно будет нести никаких расходов на проживание. Регистрация временной защиты дает право на еще один месяц проживания в субсидированном жилье. Дольше проживать в таком жилище смогут уязвимые категории беженцев.

После 21 августа 2024 года владельцы жилья не будут получать государственные субсидии на размещение других категорий беженцев, поэтому людей могут попросить выселиться. Отмечается, что правительство не будет предоставлять альтернативные варианты размещения (например, государственные коллективные приюты).