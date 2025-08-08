Хотят домой, но боятся. Как изменились настроения беженцев относительно возвращения в Украину
Доля украинцев, желающих вернуться из-за границы, в этом году выросла до 64% - по сравнению с 55% в 2024-м. В то же время этот показатель все еще ниже, чем в 2023 году, когда намерение возвращения выражали 75% опрошенных. Такие результаты показало исследование Gradus Research.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследования Gradus Research.
Что влияет на решение возвращаться
Специалисты компании классифицируют факторы выбора на две группы: те, что стимулируют возвращение, и те, что его сдерживают.
Среди главных мотивов возвращения - эмоциональная привязанность к Украине, ностальгия, сложности адаптации за рубежом, а также ожидание поддержки в знакомой социальной среде. Самыми мощными остаются эмоциональные аргументы: люди соскучились по дому и истощены от постоянной необходимости адаптироваться.
В то же время решение оставаться связано прежде всего с ощущением стабильности за пределами Украины: более безопасная среда, более высокое качество жизни, лучшие перспективы для себя и детей, а также опасения относительно сложностей после возвращения.
Какие факторы влияют на решения украинцев (инфографика Gradus Research)
Сигналы изменений и новые настроения
По сравнению с предыдущим опросом, Gradus Research зафиксировали рост мотивирующих к возвращению факторов и частичное снижение сдерживающих.
В то же время общий индекс возвращения снизился - это свидетельствует о том, что ЕС все чаще рассматривается как долгосрочное место для жизни.
Оценку возможности возвращения существенно формирует информационный контекст. Так, во время проведения опроса в апреле 2025 года звучали сигналы о потенциальных мирных переговорах и ряд публичных проукраинских заявлений со стороны лидера США. Это могло временно усилить надежды на позитивные изменения.
Намерения беженцев по поводу возвращения в Украину (инфографика Gradus Research)
"Это уже вторая волна нашего исследования относительно факторов возвращения украинцев из ЕС. Мы продолжаем следить за настроениями мигрантов, ведь это сложная и динамичная тема, которая требует регулярного анализа в условиях постоянного изменения обстоятельств - как в Украине, так и за рубежом", - отмечает основательница и директор Gradus Research, социолог Евгения Близнюк.
По ее словам, в 2025 году главной причиной, которая сдерживает возвращение, стало более высокое качество жизни за рубежом. В прошлом году на первом месте была безопасность. Именно такие исследования, подчеркивает эксперт, помогают глубже понять логику принятия решений среди украинцев и следить за динамикой изменений.
Читайте также о том, что в Германии количество украинских беженцев, которые официально работают и платят взносы в систему социального страхования, достигло почти 272 тысяч человек. Это на 80 тысяч больше, чем в прошлом году.
Ранее мы писали о том, что с 2026 года украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, смогут оформить новый вид на жительство - карточку побыту CUKR. Она позволяет легально жить, работать и пользоваться социальными услугами в течение 3 лет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.