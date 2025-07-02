Украинским компаниям могут разрешить производство оружия в одной из стран НАТО

Украинское оружие могут в будущем производить в Дании. Киев и Копенгаген ведут переговоры по этому вопросу.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nau.ch .

"Я думаю, что мы увидим результаты этих переговоров в сентябре или октябре", - считает датский министр.

Он уточнил, что в Дании могут производиться украинские дроны и ракеты.

При этом, по словам Поульсена, переговоры между странами необходимы, поскольку в настоящее время украинские оборонные предприятия не имеют юридической возможности перенести свое производство в другие европейские страны. Для этого в Украине сначала необходимо принять новое законодательство.

Производство украинского оружия на территории Дании позволило бы защитить его от российских атак. В случае удара по датским объектам Россия столкнется с риском ответных действий со стороны НАТО.