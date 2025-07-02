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Украинским компаниям могут разрешить производство оружия в одной из стран НАТО

Среда 02 июля 2025 19:01
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Украинским компаниям могут разрешить производство оружия в одной из стран НАТО Фото: Троэльс Лунд Поульсен, глава Минобороны Дании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское оружие могут в будущем производить в Дании. Киев и Копенгаген ведут переговоры по этому вопросу.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nau.ch.

"Я думаю, что мы увидим результаты этих переговоров в сентябре или октябре", - считает датский министр.

Он уточнил, что в Дании могут производиться украинские дроны и ракеты.

При этом, по словам Поульсена, переговоры между странами необходимы, поскольку в настоящее время украинские оборонные предприятия не имеют юридической возможности перенести свое производство в другие европейские страны. Для этого в Украине сначала необходимо принять новое законодательство.

Производство украинского оружия на территории Дании позволило бы защитить его от российских атак. В случае удара по датским объектам Россия столкнется с риском ответных действий со стороны НАТО.

Совместное оборонное производство

Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен рассказал, что Дания станет первой страной, с которой Украина начнет совместное оборонное производство.

Также в мае Министерство обороны Дании пообещало направить сотни миллионов евро на закупки оружия у украинской оборонной промышленности.

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