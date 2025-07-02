Українським компаніям можуть дозволити виробництво зброї в одній із країн НАТО

Українську зброю можуть у майбутньому виробляти в Данії. Київ і Копенгаген ведуть переговори з цього питання.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nau.ch.

"Я думаю, що ми побачимо результати цих переговорів у вересні або жовтні", - вважає данський міністр.

Він уточнив, що в Данії можуть виробляти українські дрони і ракети.

При цьому, за словами Поульсена, переговори між країнами необхідні, оскільки наразі українські оборонні підприємства не мають юридичної можливості перенести своє виробництво в інші європейські країни. Для цього в Україні спочатку необхідно ухвалити нове законодавство.

Виробництво української зброї на території Данії дало б змогу захистити його від російських атак. У разі удару по данських об'єктах Росія зіткнеться з ризиком дій у відповідь з боку НАТО.