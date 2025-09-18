Канал побега для призывников: в Польше разоблачили "схему" украинских железнодорожников

Машинисты украинских железных дорог прятали мужчин в локомотивах поездов, курсирующих в Перемышль. Польские следователи обнаружили этот канал еще в 2024 году.

Задержание работников железной дороги

По делу задержаны два машиниста украинских железных дорог, которым предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и в незаконной организации пересечения границы Польши.

Известно, что машинистам грозит до 8 лет заключения, однако они не признали своей вины. В отношении их будет направлен обвинительный акт в суд.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые получали не менее 10 тысяч долларов за переправленную личность.

В Польше говорят: подобные преступления набирают обороты, поэтому не исключены дальнейшие задержания.

Призывников также задержали

В Польше также сообщили о задержании двух граждан Украины, которые попали в ЕС через этот канал.

Украинцев задержали на территории Польши, им предъявили обвинения в незаконном пересечении границы обманным путем и соучастие с другими лицами.

Как утверждают польские правоохранители, оба мужчины признали свою вину и объяснили, что пытались избежать призыва в армию.

Известно, что во время следствия прокуратура обращалась к Украине за правовой помощью.