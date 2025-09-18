Канал побега для призывников: в Польше разоблачили "схему" украинских железнодорожников

Пограничники из польской Медики остановили канал переправки украинских мужчин в Польшу, который организовали машинисты железной дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.
Машинисты украинских железных дорог прятали мужчин в локомотивах поездов, курсирующих в Перемышль. Польские следователи обнаружили этот канал еще в 2024 году.
По делу задержаны два машиниста украинских железных дорог, которым предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и в незаконной организации пересечения границы Польши.
Известно, что машинистам грозит до 8 лет заключения, однако они не признали своей вины. В отношении их будет направлен обвинительный акт в суд.
В ходе расследования установлено, что подозреваемые получали не менее 10 тысяч долларов за переправленную личность.
В Польше говорят: подобные преступления набирают обороты, поэтому не исключены дальнейшие задержания.
В Польше также сообщили о задержании двух граждан Украины, которые попали в ЕС через этот канал.
Украинцев задержали на территории Польши, им предъявили обвинения в незаконном пересечении границы обманным путем и соучастие с другими лицами.
Как утверждают польские правоохранители, оба мужчины признали свою вину и объяснили, что пытались избежать призыва в армию.
Известно, что во время следствия прокуратура обращалась к Украине за правовой помощью.
Напомним, недавно во Львовские области задержали пятерых пограничников, которые способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста через один из пунктов пропуска.
Также сообщалось, что в Одесской области разоблачили масштабную схему побегов уклонистов. Военные и гражданские наладили схему по переправке мужчин в Приднестровье, заработав десятки миллионов гривен.
Еще РБК-Украина писало о разоблачении депутата Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему незаконно вывезли более 100 человек.