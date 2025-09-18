UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Канал втечі для призовників: в Польщі розкрили "схему" українських залізничників

Фото: машиністам, які налагодили схему, загрожує ув'язнення (Facebook com Ministry fo restoration)
Автор: Маловічко Юлія

Прикордонники з польської Медики зупинили канал переправлення українських чоловіків до Польщі, який організували машиністи залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.

Машиністи українських залізниць ховали чоловіків у локомотивах поїздів, що курсують до Перемишля. Польські слідчі виявили цей канал ще у 2024 році.

Затримання працівників залізниці

У справі затримано двох машиністів українських залізниць, яким висунуті звинувачення в участі в організованій злочинній групі та у незаконній організації перетину кордону Польщі.

Відомо, що машиністам загрожує до 8 років ув’язнення, однак вони не визнали своєї провини. Щодо них буде скеровано обвинувальний акт до суду.

У ході розслідування встановлено, що підозрювані отримували щонайменше 10 тисяч доларів за переправлену особу.

В Польщі кажуть: подібні злочини набирають обертів, тому не виключені подальші затримання.

Призовників теж затримали

В Польщі також повідомили про затримання двох громадян України, які потрапили до ЄС через цей канал.

Українців затримали на території Польщі, їм висунули звинувачення у незаконному перетині кордону обманним шляхом та співучасть з іншими особами.

Як стверджують польські правоохоронці, обидва чоловіки визнали свою провину і пояснили, що намагалися уникнути призову до армії.

Відомо, що під час слідства прокуратура зверталася до України за правовою допомогою.

Інші "схеми" переправляння призовників за кордон

Нагадаємо, недавно у Львівські області затримали п'ятьох прикордонників, які сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку через один з пунктів пропуску.

Також повідомлялося, що в Одеській області викрили масштабну схему втеч ухилянтів. Військові та цивільні налагодили схему із переправлення чоловіків до Придністров’я, заробивши десятки мільйонів гривень.

Ще РБК-Україна писало про викриття депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Від початку 2022 року через цю схему незаконно вивезли понад 100 осіб.

Польща