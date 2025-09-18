Канал побега для призывников: в Польше разоблачили "схему" украинских железнодорожников
Пограничники из польской Медики остановили канал переправки украинских мужчин в Польшу, который организовали машинисты железной дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.
Машинисты украинских железных дорог прятали мужчин в локомотивах поездов, курсирующих в Перемышль. Польские следователи обнаружили этот канал еще в 2024 году.
Задержание работников железной дороги
По делу задержаны два машиниста украинских железных дорог, которым предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и в незаконной организации пересечения границы Польши.
Известно, что машинистам грозит до 8 лет заключения, однако они не признали своей вины. В отношении их будет направлен обвинительный акт в суд.
В ходе расследования установлено, что подозреваемые получали не менее 10 тысяч долларов за переправленную личность.
В Польше говорят: подобные преступления набирают обороты, поэтому не исключены дальнейшие задержания.
Призывников также задержали
В Польше также сообщили о задержании двух граждан Украины, которые попали в ЕС через этот канал.
Украинцев задержали на территории Польши, им предъявили обвинения в незаконном пересечении границы обманным путем и соучастие с другими лицами.
Как утверждают польские правоохранители, оба мужчины признали свою вину и объяснили, что пытались избежать призыва в армию.
Известно, что во время следствия прокуратура обращалась к Украине за правовой помощью.
Другие "схемы" переправки призывников за границу
Напомним, недавно во Львовские области задержали пятерых пограничников, которые способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста через один из пунктов пропуска.
Также сообщалось, что в Одесской области разоблачили масштабную схему побегов уклонистов. Военные и гражданские наладили схему по переправке мужчин в Приднестровье, заработав десятки миллионов гривен.
Еще РБК-Украина писало о разоблачении депутата Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему незаконно вывезли более 100 человек.