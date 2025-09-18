ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Канал втечі для призовників: в Польщі розкрили "схему" українських залізничників

Четвер 18 вересня 2025 13:35
UA EN RU
Канал втечі для призовників: в Польщі розкрили "схему" українських залізничників Фото: машиністам, які налагодили схему, загрожує ув'язнення (Facebook com Ministry fo restoration)
Автор: Маловічко Юлія

Прикордонники з польської Медики зупинили канал переправлення українських чоловіків до Польщі, який організували машиністи залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.

Машиністи українських залізниць ховали чоловіків у локомотивах поїздів, що курсують до Перемишля. Польські слідчі виявили цей канал ще у 2024 році.

Затримання працівників залізниці

У справі затримано двох машиністів українських залізниць, яким висунуті звинувачення в участі в організованій злочинній групі та у незаконній організації перетину кордону Польщі.

Відомо, що машиністам загрожує до 8 років ув’язнення, однак вони не визнали своєї провини. Щодо них буде скеровано обвинувальний акт до суду.

У ході розслідування встановлено, що підозрювані отримували щонайменше 10 тисяч доларів за переправлену особу.

В Польщі кажуть: подібні злочини набирають обертів, тому не виключені подальші затримання.

Призовників теж затримали

В Польщі також повідомили про затримання двох громадян України, які потрапили до ЄС через цей канал.

Українців затримали на території Польщі, їм висунули звинувачення у незаконному перетині кордону обманним шляхом та співучасть з іншими особами.

Як стверджують польські правоохоронці, обидва чоловіки визнали свою провину і пояснили, що намагалися уникнути призову до армії.

Відомо, що під час слідства прокуратура зверталася до України за правовою допомогою.

Інші "схеми" переправляння призовників за кордон

Нагадаємо, недавно у Львівські області затримали п'ятьох прикордонників, які сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку через один з пунктів пропуску.

Також повідомлялося, що в Одеській області викрили масштабну схему втеч ухилянтів. Військові та цивільні налагодили схему із переправлення чоловіків до Придністров’я, заробивши десятки мільйонів гривень.

Ще РБК-Україна писало про викриття депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Від початку 2022 року через цю схему незаконно вивезли понад 100 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
Новини
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною