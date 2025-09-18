Канал втечі для призовників: в Польщі розкрили "схему" українських залізничників
Прикордонники з польської Медики зупинили канал переправлення українських чоловіків до Польщі, який організували машиністи залізниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.
Машиністи українських залізниць ховали чоловіків у локомотивах поїздів, що курсують до Перемишля. Польські слідчі виявили цей канал ще у 2024 році.
Затримання працівників залізниці
У справі затримано двох машиністів українських залізниць, яким висунуті звинувачення в участі в організованій злочинній групі та у незаконній організації перетину кордону Польщі.
Відомо, що машиністам загрожує до 8 років ув’язнення, однак вони не визнали своєї провини. Щодо них буде скеровано обвинувальний акт до суду.
У ході розслідування встановлено, що підозрювані отримували щонайменше 10 тисяч доларів за переправлену особу.
В Польщі кажуть: подібні злочини набирають обертів, тому не виключені подальші затримання.
Призовників теж затримали
В Польщі також повідомили про затримання двох громадян України, які потрапили до ЄС через цей канал.
Українців затримали на території Польщі, їм висунули звинувачення у незаконному перетині кордону обманним шляхом та співучасть з іншими особами.
Як стверджують польські правоохоронці, обидва чоловіки визнали свою провину і пояснили, що намагалися уникнути призову до армії.
Відомо, що під час слідства прокуратура зверталася до України за правовою допомогою.
Інші "схеми" переправляння призовників за кордон
Нагадаємо, недавно у Львівські області затримали п'ятьох прикордонників, які сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку через один з пунктів пропуску.
Також повідомлялося, що в Одеській області викрили масштабну схему втеч ухилянтів. Військові та цивільні налагодили схему із переправлення чоловіків до Придністров’я, заробивши десятки мільйонів гривень.
Ще РБК-Україна писало про викриття депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Від початку 2022 року через цю схему незаконно вивезли понад 100 осіб.