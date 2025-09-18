Канал втечі для призовників: в Польщі розкрили "схему" українських залізничників

Прикордонники з польської Медики зупинили канал переправлення українських чоловіків до Польщі, який організували машиністи залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24 .

Машиністи українських залізниць ховали чоловіків у локомотивах поїздів, що курсують до Перемишля. Польські слідчі виявили цей канал ще у 2024 році.

Затримання працівників залізниці

У справі затримано двох машиністів українських залізниць, яким висунуті звинувачення в участі в організованій злочинній групі та у незаконній організації перетину кордону Польщі.

Відомо, що машиністам загрожує до 8 років ув’язнення, однак вони не визнали своєї провини. Щодо них буде скеровано обвинувальний акт до суду.

У ході розслідування встановлено, що підозрювані отримували щонайменше 10 тисяч доларів за переправлену особу.

В Польщі кажуть: подібні злочини набирають обертів, тому не виключені подальші затримання.

Призовників теж затримали

В Польщі також повідомили про затримання двох громадян України, які потрапили до ЄС через цей канал.

Українців затримали на території Польщі, їм висунули звинувачення у незаконному перетині кордону обманним шляхом та співучасть з іншими особами.

Як стверджують польські правоохоронці, обидва чоловіки визнали свою провину і пояснили, що намагалися уникнути призову до армії.

Відомо, що під час слідства прокуратура зверталася до України за правовою допомогою.