Уничтожено 70 оккупантов: в "Хартии" показали эффектное видео отражения российского штурма
Украинские военные из 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" отбили попытку штурма российских оккупантов на Харьковщине. Около 70 россиян заплатили жизнью за попытку атаковать позиции Сил обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Хартии".
В пресс-службе отметили, что российские оккупанты попытались атаковать позиции ВСУ на Липецком направлении. Штурм был отбит, около 70 оккупантов уничтожены.
В целом россияне в течение недели пытались штурмовать позиции в полосе ответственности 13-й бригады к северу от Харькова, но все штурмы были отбиты. В "Хартии" показали видео боевой работы по оккупантам.
"Благодаря слаженному взаимодействию хартийцев - пехотинцев, операторов БпЛА, артиллеристов и других подразделений - попытка оказалась неудачной. Продолжаем стоять на обороне Харьковщины, продолжаем держать Харьков на замке", - сказано в сообщении.
Отметим, ранее в "Хартии" сообщали, что украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска. Операция состоялась в рамках деблокирования города под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.
Как известно, 12 декабря 2025 года российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.
Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что российские войска наращивают давление в Купянском районе, однако все попытки прорыва непосредственно к городу терпят неудачу. По его словам, Силы обороны полностью контролируют ситуацию и эффективно срывают инфильтрационные действия противника.