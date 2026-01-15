ua en ru
Уничтожено 70 оккупантов: в "Хартии" показали эффектное видео отражения российского штурма

Украина, Четверг 15 января 2026 13:23
Уничтожено 70 оккупантов: в "Хартии" показали эффектное видео отражения российского штурма Иллюстративное фото: подразделения "Хартии" отбили попытки россиян штурмовать возле Липцов (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Антон Корж

Украинские военные из 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" отбили попытку штурма российских оккупантов на Харьковщине. Около 70 россиян заплатили жизнью за попытку атаковать позиции Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Хартии".

В пресс-службе отметили, что российские оккупанты попытались атаковать позиции ВСУ на Липецком направлении. Штурм был отбит, около 70 оккупантов уничтожены.

В целом россияне в течение недели пытались штурмовать позиции в полосе ответственности 13-й бригады к северу от Харькова, но все штурмы были отбиты. В "Хартии" показали видео боевой работы по оккупантам.

"Благодаря слаженному взаимодействию хартийцев - пехотинцев, операторов БпЛА, артиллеристов и других подразделений - попытка оказалась неудачной. Продолжаем стоять на обороне Харьковщины, продолжаем держать Харьков на замке", - сказано в сообщении.

Отметим, ранее в "Хартии" сообщали, что украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска. Операция состоялась в рамках деблокирования города под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.

Как известно, 12 декабря 2025 года российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.

Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что российские войска наращивают давление в Купянском районе, однако все попытки прорыва непосредственно к городу терпят неудачу. По его словам, Силы обороны полностью контролируют ситуацию и эффективно срывают инфильтрационные действия противника.

