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В двух городах Сумской области объявили эвакуацию из-за обстрелов россиян

Сумская область, Понедельник 13 мая 2024 21:59
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В двух городах Сумской области объявили эвакуацию из-за обстрелов россиян Архивное фото: начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх (sm gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Сумской области начали проводить эвакуацию из городов Белополье и Ворожба. Это связано с российскими ударами по этим городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.

"Мы должны защищать свое население. Это наша основная задача, которую мне поставил президент Украины Владимир Зеленский", - сказал глава области.

При этом Артюх уточнил, что это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов. Сейчас в громадах продолжается оповещение населения об эвакуации.

В двух городах Сумской области объявили эвакуацию из-за обстрелов россиян

Скриншот: Белополье и Ворожба (google.com/maps)

Жители Белополья и Ворожбы, и особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

Ситуация в Сумской области

Российские войска усилили обстрелы приграничных районов в Сумской области, бьют по населенным пунктам из разных видов вооружений.

Примерно неделю назад оккупанты ударили по энергетическим объектам в Сумской области, что привело к обесточению Белопольской громаде.

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