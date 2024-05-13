В двух городах Сумской области объявили эвакуацию из-за обстрелов россиян
В Сумской области начали проводить эвакуацию из городов Белополье и Ворожба. Это связано с российскими ударами по этим городам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.
"Мы должны защищать свое население. Это наша основная задача, которую мне поставил президент Украины Владимир Зеленский", - сказал глава области.
При этом Артюх уточнил, что это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов. Сейчас в громадах продолжается оповещение населения об эвакуации.
Скриншот: Белополье и Ворожба (google.com/maps)
Жители Белополья и Ворожбы, и особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.
Ситуация в Сумской области
Российские войска усилили обстрелы приграничных районов в Сумской области, бьют по населенным пунктам из разных видов вооружений.
Примерно неделю назад оккупанты ударили по энергетическим объектам в Сумской области, что привело к обесточению Белопольской громаде.
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