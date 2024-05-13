В двух городах Сумской области объявили эвакуацию из-за обстрелов россиян

В Сумской области начали проводить эвакуацию из городов Белополье и Ворожба. Это связано с российскими ударами по этим городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха .

"Мы должны защищать свое население. Это наша основная задача, которую мне поставил президент Украины Владимир Зеленский", - сказал глава области.

При этом Артюх уточнил, что это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов. Сейчас в громадах продолжается оповещение населения об эвакуации.

Скриншот: Белополье и Ворожба (google.com/maps)

Жители Белополья и Ворожбы, и особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.