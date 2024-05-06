В Сумской области громада погрузилась в блэкаут после ударов РФ

Российские войска сегодня, 6 мая, ударили по энергетическим объектам в Сумской области, что привело к обесточиванию целой общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

В ОВА добавили, что спасатели и энергетики работают в режиме 24/7. Людей призвали экономно расходовать электроэнергию и призвали быть аккуратными во время воздушных тревог.

"Община пока остается без электроснабжения", - заявили чиновники.

Отмечается, что сегодня в 15:00 россияне снова ударили по объектам энергетики в Белопольской общине.

Что предшествовало

Ночью российские войска нанесли удар по территории Сумской области. Под обстрелом оказалась энергоинфраструктура.

Уже сегодня начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что Сумы могут остаться без воды из-за прекращения работы Пришибского водозабора.

Что известно о последствиях атаки на Сумы и область и какая там ситуация - читайте в материале РБК-Украина.

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