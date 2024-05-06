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В Сумской области громада погрузилась в блэкаут после ударов РФ

Белопольское общество, Понедельник 06 мая 2024 21:49
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В Сумской области громада погрузилась в блэкаут после ударов РФ Архивное фото: в Сумской области община погрузилась в блэкаут после ударов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 6 мая, ударили по энергетическим объектам в Сумской области, что привело к обесточиванию целой общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Отмечается, что сегодня в 15:00 россияне снова ударили по объектам энергетики в Белопольской общине.

"Община пока остается без электроснабжения", - заявили чиновники.

В Сумской области громада погрузилась в блэкаут после ударов РФ

Скриншот: Белополье (google.com/maps)

В ОВА добавили, что спасатели и энергетики работают в режиме 24/7. Людей призвали экономно расходовать электроэнергию и призвали быть аккуратными во время воздушных тревог.

Что предшествовало

Ночью российские войска нанесли удар по территории Сумской области. Под обстрелом оказалась энергоинфраструктура.

Уже сегодня начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что Сумы могут остаться без воды из-за прекращения работы Пришибского водозабора.

Что известно о последствиях атаки на Сумы и область и какая там ситуация - читайте в материале РБК-Украина.

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