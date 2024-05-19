Кремль снова заговорил о "буферной зоне" в Украине: ISW объяснил, зачем это россиянам

Российский режим снова заговорил о так называемой "буферной зоне" в Украине. Таким образом россияне оправдывают войну и оккупацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска пошли в наступление на севере Харьковской области, чтобы создать "санитарную зону". Диктатор утверждает, что это якобы для того, чтобы остановить обстрелы регионов России.

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев тоже заговорил о "буферной зоне", которая, по его мнению, должна быть как минимум на всю центральную Украину и значительную часть западной Украины.

Аналитики ISW считают, что комментарии россиян - это попытка оправдать оккупацию Украины. По мнению экспертов, высказывания Медведева рассчитаны на россиян.

"...заявление Медведева свидетельствует о том, что его сообщение рассчитано на внутреннюю российскую аудиторию, и он, возможно, намерен создать поддержку и ажиотаж вокруг мнимой предстоящей победы России в Украине в преддверии ожидаемых наступательных операций России летом 2024 года, которые приведут к масштабным потерям российского личного состава", - говорится в отчете.