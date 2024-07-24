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РФ атаковала офис гуманитарной организации, которая разминировала Харьковскую область

Харьков, Среда 24 июля 2024 12:00
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РФ атаковала офис гуманитарной организации, которая разминировала Харьковскую область Фото: атака РФ по гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковской области (t.me/synegubov)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне атаковали баллистической ракетой офис гуманитарной организации Швейцарского фонда противоминной деятельности FSD. Она разминировала территорию Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Отмечается, что обстрел, совершенный российскими военными сегодня, уничтожил фасад и перекрытие на нескольких этажах. Повреждены шесть автомобилей, которые использовали медики организации.

"Харьковская область, к сожалению, одна из самых загрязненных взрывоопасными предметами областей, поэтому деятельность таких организаций, развитие сферы гуманитарного разминирования критически важны для безопасности людей и функционирования частного сектора", - отметил Синегубов.

Фото: последствия обстрела баллистической ракетой РФ по офису гуманитарной организации Швейцарского фонда противоминной деятельности FSD в Харькове

Обстрел Украины 24 июля

Напомним, российские военныесовершили очередную воздушную атаку по территории Харькова и области этой ночью.

В частности, около 5:00 по Малоданиловской общине враг ударил "Шахедом". Возник пожар в конюшне, пострадали двое гражданских мужчин, медики оказали помощь на месте.

Кроме того, кафиры атаковали дронами Измаил Одесской области. Под ударом оказался местный порт, также попадание в жилой пятиэтажный дом. В результате атаки три человека пострадали.

Следует заметить, что во время данной атаки взрывы на территории своей страны слышали жители пограничного округа Румынии.

Известно, что на территории округа Тульча пока не обнаружили обломков российских беспилотников. В то же время, воздушные силы страны поднимали F-16 в связи с этой ситуацией для мониторинга.

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