Украинские пограничники уничтожили базу россиян в Донецкой области

Украинские воины нанесли мощный удар по российским позициям в Донецкой области. С помощью дронов разбили базу врага, уничтожили технику и солдат РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Успешно поработали операторы дронов разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс".

Бойцы подразделения ликвидировали десяток вражеских пехотинцев, а также уничтожили пункт дислокации врага с личным составом и укрытие противника. Поражения получили также бронетехника, пушка и полевой склад горюче-смазочных материалов врага.

Меткость украинских операторов дронов пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" продемонстрировало на видео.

"Пилоты беспилотных авиационных комплексов "Феникс" результативно уничтожают пехоту, вооружение и вражескую бронетехнику. Количество потерь противника непрерывно растет", - добавили в группировке войск "Хортица".

Успехи украинских дронов

Украинские FPV-дроны уничтожили огневые позиции и укрытия с российскими солдатами на Покровском направлении, несмотря на попытки вражеской армии спрятаться от ВСУ.

Воины Главного управления разведки (ГУР) уничтожили восемь вражеских БПЛА на Покровском направлении. Специализированное подразделение "Крылья" провело успешные операции по поражению беспилотников в воздухе.

Рота ударных БпЛА "Фаворит" также уничтожила вражеские БМП, БТР и "Урал" в Донецкой области. По словам командования, за день было успешно отражено два штурма противника. За день до этого подразделение уничтожило еще одну вражескую БМП.