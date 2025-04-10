Украинские FPV-дроны разбили укрытие врага на Покровском направлении

Украинские воины метко отработали по позициям и укрытиям российской армии на Восточном направлении фронта. Операторы дронов не оставили врагу никаких шансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Украинские FPV-дроны уничтожили огневые позиции и укрытия с российскими солдатами на Покровском направлении, несмотря на попытки российской армии спрятаться от ВСУ.

"Враг прячется в укрытиях и пытается держать оборону в укреплениях. Но это - не защита, когда работают операторы ударных дронов штурмовой. Они устраивают оккупантам "горячие встречи" с FPV-дронами", - рассказали в группировке войск.

Для уничтожения целей украинские военные использовали сбросы боеприпасов с дронов.

Меткую работу украинских операторов дронов показала на видео 5 отдельная штурмовая Киевская бригада.

"Бойцы методично зачищают позиции противника, не оставляя шансов ни бетонным стенам, ни тем, кто за ними", - добавили в ОСГВ.

Успехи украинских воинов

На Покровском направлении украинские бойцы недавно также уничтожили российскую боевую машину пехоты (БМП) вместе с десантом. Совместная операция FPV-операторов батальонных беспилотных систем и аэроразведчиков 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна НГУ "Червона Калина" привела к уничтожению вражеской боевой машины пехоты и ее экипажа еще на подступах к их позициям.

Воины Главного управления разведки (ГУР) уничтожили восемь вражеских БПЛА на Покровском направлении. Специализированное подразделение "Крылья" провели успешные операции по поражению беспилотников в воздухе.

Кроме того, украинская артиллерия мастерски атаковала позиции российских захватчиков. Меткими выстрелами уничтожены вражеские гаубицы Мста-Б, Д-30, полевые склады боеприпасов и личный состав противника.