В ГУР показали, как уничтожают российские дроны на фронте (видео)

Разведчики ГУР продолжают уничтожать российские беспилотники на фронте. Украинские силы ликвидируют вражеские БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Воины Главного управления разведки (ГУР) продолжают эффективно уничтожать российские беспилотники тактического уровня в небе над востоком Украины. Специализированное подразделение "Крылья" провели успешные операции по поражению беспилотников в воздухе. Видео, обнародованное военными, демонстрирует момент поражения вражеских БПЛА в небе над Запорожской и Донецкой областями, в частности на Покровском направлении. Благодаря профессионализму разведчиков было уничтожено восемь вражеских дронов "Zala" - 2 единицы;

- 2 единицы; "Supercam" - 5 единиц;

- 5 единиц; "Орлан" - 1 единица. Эти беспилотники были частью российских попыток разведки и корректировки огня, однако их действия были эффективно нейтрализованы.