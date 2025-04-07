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В ГУР показали, как уничтожают российские дроны на фронте (видео)

Понедельник 07 апреля 2025 14:12
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В ГУР показали, как уничтожают российские дроны на фронте (видео) Фото: ГУР уничтожает российские дроны на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Разведчики ГУР продолжают уничтожать российские беспилотники на фронте. Украинские силы ликвидируют вражеские БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Воины Главного управления разведки (ГУР) продолжают эффективно уничтожать российские беспилотники тактического уровня в небе над востоком Украины.

Специализированное подразделение "Крылья" провели успешные операции по поражению беспилотников в воздухе.

Видео, обнародованное военными, демонстрирует момент поражения вражеских БПЛА в небе над Запорожской и Донецкой областями, в частности на Покровском направлении.

Благодаря профессионализму разведчиков было уничтожено восемь вражеских дронов

  • "Zala" - 2 единицы;
  • "Supercam" - 5 единиц;
  • "Орлан" - 1 единица.

Эти беспилотники были частью российских попыток разведки и корректировки огня, однако их действия были эффективно нейтрализованы.

Напомним, что в ГУР МО Украины показали подготовку спецподразделения "Стугна". На Купянском направлении продолжались активные боевые действия по зачистке территории от российских оккупантов.

Кроме того, бойцы украинской разведки метко проводят операции вдоль всей линии фронта. ГУР показали работу в Запорожской области.

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