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Рота "Фаворит" уничтожила вражеские БМП, БТР и "Урал" в Донецкой области

Среда 09 апреля 2025 11:40
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Рота "Фаворит" уничтожила вражеские БМП, БТР и "Урал" в Донецкой области Фото: рота "Фаворит" уничтожила вражеские БМП, БТР и "Урал" в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Рота ударных БпЛА "Фаворит" обнародовала видео отражения вражеского штурма в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram руководителя и основателя подразделения, известного спортсмена и спортивного функционера Дениса Перча.

Как сообщили в подразделении, в понедельник военнослужащие роты уничтожили две боевые машины пехоты (БМП), один бронетранспортер (БТР) и грузовик типа "Урал". По словам командования, за день было успешно отражено два штурма противника. За день до этого подразделение уничтожило еще одну вражескую БМП.

Сейчас подразделение продолжает выполнение боевых задач на Торецком и Лиманском направлениях.

Рота "Фаворит" объявила о наборе рекрутов. В ряды подразделения могут присоединиться как новобранцы, так и действующие военнослужащие. В роте отмечают, что предлагают удобные условия службы, высокий уровень обеспечения и качественную подготовку.

Подать заявку на вступление в подразделение можно через официальный сайт или социальные сети роты.

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