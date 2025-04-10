Українські прикордонники знищили базу росіян у Донецькій області

Українські воїни завдали потужного удару по російських позиціях в Донецькій області. За допомогою дронів розбили базу ворога, знищили техніку і солдатів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Рота ударних БпЛА "Фаворит" також знищила ворожі БМП, БТР і "Урал" у Донецькій області. За словами командування, за день було успішно відбито два штурми противника. За день до цього підрозділ знищив ще одну ворожу БМП.

Воїни Головного управління розвідки (ГУР) знищили вісім ворожих БПЛА на Покровському напрямку. Спеціалізований підрозділ “Крила” провів успішні операції з ураження безпілотників в повітрі.

Українські FPV-дрони знищили вогневі позиції та укриття з російськими солдатами на Покровському напрямку, попри намагання ворожої армії заховатися від ЗСУ.

"Пілоти безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку. Кількість втрат противника безперервно зростає", - додали в угрупованні військ "Хортиця".

Бійці підрозділу ліквідували десяток ворожих піхотинців, а також знищили пункт дислокації ворога з особовим складом та укриття противника. Уражень зазнали також бронетехніка, гармата та польовий склад паливно-мастильних матеріалів ворога.

Втрати росіян у війні проти України

На ранок четверга, 10 квітня, втрати РФ сягнули 929 тисяч військових від початку вторгнення в Україну. За останню добу українські воїни знищили 1420 російських солдатів. Також за останню добу загарбницька армія втратила 3 танків, 12 броньованих машин, 70 артилерійських систем та 105 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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