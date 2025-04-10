Потери РФ с начала вторжения достигли 929 тысяч военных, - Генштаб
На утро четверга, 10 апреля, потери РФ достигли 929 тысяч военных с начала вторжения в Украину. Также сбиты 3145 ракет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 929000 (+1420) человек ликвидировано;
- танков - 10579 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 22033 (+12) ед;
- артиллерийских систем - 25982 (+70) ед;
- РСЗО - 1359 ед;
- средства ПВО - 1127 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 32078 (+105) ед;
- крылатые ракеты - 3145 ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 43514 (+169) ед;
- специальная техника - 3796 (+4) ед.
Ситуация на фронте
На вечер 9 апреля на фронте произошло 54 боевых столкновения. Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Покровском направлении.
В свою очередь, исходя из отчета Института изучения войны, ВСУ продвинулись на Покровском и Торецком направлениях.
Между тем, по данным аналитиков, фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков под Купянском, Лиманом, Торецком, Покровском и на западе Запорожской области, а также в районе границы между Сумской и Курской областями.
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