ВСУ получили чешские FPV-дроны, созданные с использованием вражеских беспилотников

Понедельник 26 января 2026 10:24
UA EN RU
ВСУ получили чешские FPV-дроны, созданные с использованием вражеских беспилотников
Автор: Константин Широкун

Чешская компания в сотрудничестве с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, изготовленные с использованием технологий из перехваченных российских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Idnes.

Новый FPV-дрон под названием "Ян Жижка" получил имя в честь известного чешского полководца. Аппарат использует оптоволоконную связь, благодаря чему не подвергается воздействию средств радиоэлектронной борьбы, а его стоимость в три раза ниже по сравнению с аналогами.

Разработчиком беспилотника стала чешская компания SPARK, которая взяла за основу российскую технологию. Украинские военные передали волонтерам трофейный дрон "Князь Вандал Новгородский", который также работал на оптоволокне. Инженеры компании детально изучили устройство и на его базе создали новую модель - "Яна Жижку".

Подавляющее большинство компонентов изготовлено в Чехии: корпус из зеленого стекловолокна, опоры, напечатанные на 3D-принтере, а также аккумуляторы и оптические катушки длиной до 25 километров.

Благодаря финансированию общественной инициативы Darek pro Putina компания смогла наладить массовое производство дронов.

Помощь чешских волонтеров

Напомним, в октябре организатор инициативы "Подарок для Путина" Мартин Ондрачек сообщил, что чехи за 48 часов собрали около 595 тысяч долларов, чтобы купить украинским защитникам ракету "Фламинго".

Также ранее в Чехии стартовала национальная кампания Charlie One по сбору средств на дроны-перехватчики для Украины. Ее поддержал начальник генштаба армии страны Карел Ржегка.

