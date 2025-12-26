Украина поразила пункт дислокации ГРУ, склады и радар: в СБС показали видео
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили ряд объектов российских оккупантов на временно оккупированных украинских территориях. Среди прочего уничтожен командный пункт и место дислокации спецназовцев ГРУ РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБС ВСУ.
Отмечается, что операторы 1-го отдельного центра СБС осуществили серию "мидлстрайков" по российским объектам на ВОТ Украины. Среди прочего, операторы СБС поразили:
- командный пункт и место дислокации спецназовцев 14 бригады ГРУ России в Донецкой области;
- склады и ремонтную базу российской военной техники в Донецкой области;
- радиолокационную станцию "Небо" во временно оккупированном Крыму;
- место дислокации скоростных десантных катеров российского флота во временно оккупированном Крыму.
"Силы беспилотных систем последовательно снижают способности противника продолжать агрессию против Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, что операторы СБС в ночь на 18 декабря поразили ряд объектов ПВО, склад хранения дронов и другие объекты россиян на временно оккупированных территориях Украины. В частности, тогда "под раздачу" попала еще одна РЛС "Небо".
До этого Силы обороны Украины в ночь на 17 декабря атаковали стратегические объекты ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли в России, в частности нефтебазу и НПЗ в Краснодарском крае.
А ранее Силы беспилотных систем (СБС) нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.