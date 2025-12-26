Украина поразила пункт дислокации ГРУ, склады и радар: в СБС показали видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБС ВСУ.

Отмечается, что операторы 1-го отдельного центра СБС осуществили серию "мидлстрайков" по российским объектам на ВОТ Украины. Среди прочего, операторы СБС поразили:

Напомним, что операторы СБС в ночь на 18 декабря поразили ряд объектов ПВО, склад хранения дронов и другие объекты россиян на временно оккупированных территориях Украины. В частности, тогда "под раздачу" попала еще одна РЛС "Небо".

До этого Силы обороны Украины в ночь на 17 декабря атаковали стратегические объекты ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли в России, в частности нефтебазу и НПЗ в Краснодарском крае.

А ранее Силы беспилотных систем (СБС) нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.