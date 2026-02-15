Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Тамани: детали атаки

Силы беспилотных систем поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае России. Также украинские дроны уничтожили ЗРГК "Панцирь-С1" во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и Сил беспилотных систем.
Как сообщается, в ночь на 15 февраля операторы 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с ССО и ГУР поразили экспортный терминал нефти и нефтепродуктов "Таманьнефтегаз".
Это крупный российский экспортный терминал вблизи порта Тамань в Краснодарском крае.
Объект специализируется на перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов из резервуарных парков для дальнейшей отгрузки морскими судами.
Терминал обеспечивает функционирование экспортной инфраструктуры российской нефти и поддерживает логистические возможности Черноморского флота РФ. Близость к Крымскому мосту и временно оккупированному Крыму усиливает его роль в тыловом обеспечении группировки противника в акватории Черного моря.
В результате атаки зафиксирована серия взрывов. Детальные результаты поражения уточняются.
Кроме того, по данным Генштаба, в районе поселка Кача в Крыму успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Также за минувшие сутки нанесены поражения по объектам захватчиков на других направлениях. В частности, в районе оккупированного села Вольное Донецкой области поражено ремонтное подразделение из состава одной из артиллерийских бригад вооруженных сил РФ.
А в районе оккупированной Любимовки Запорожской области зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов.
Потери противника и нанесенный врагу ущерб уточняются.
Напомним, 14 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким важным военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях, поразив технику, системы связи и инфраструктуру обеспечения противника
12 февраля украинские военные нанесли серии ударов по ключевым военным объектам на территории РФ. Среди целей были арсенал в Котлубане Волгоградской области и ракетный завод в Мичуринске.
В ночь на 11 февраля, Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, а также ряд военных объектов противника на временно оккупированных территориях.
Перед этим ВСУ осуществили удары по военной инфраструктуре врага как на оккупированных территориях, так и в глубине России, в частности по пункту управления дронами подразделения центра "Рубикон".