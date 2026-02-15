Українські дрони уразили нафтовий термінал у Тамані: деталі атаки

Сили безпілотних систем уразили нафтовий термінал у Краснодарському краї Росії. Також українські дрони знищили ЗРГК "Панцирь-С1" у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ та Сил безпілотних систем.
Як повідомляється, у ніч на 15 лютого оператори 1-го окремого центру СБС у взаємодії з ССО та ГУР уразили експортний термінал нафти й нафтопродуктів "Таманьнефтегаз".
Це великий російський експортний термінал поблизу порту Тамань у Краснодарському краї.
Об’єкт спеціалізується на перевалці нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів із резервуарних парків для подальшого відвантаження морськими суднами.
Термінал забезпечує функціонування експортної інфраструктури російської нафти та підтримує логістичні спроможності Чорноморського флоту РФ. Близькість до Кримського мосту й тимчасово окупованого Криму посилює його роль у тиловому забезпеченні угруповання противника в акваторії Чорного моря.
Унаслідок атаки зафіксовано серію вибухів. Детальні результати ураження уточнюються.
Крім того, за даними Генштабу, у районі селища Кача у Криму успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".
Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках. Зокрема, у районі окупованого села Вільне Донецької області уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад збройних сил РФ.
А у районі окупованої Любимівки Запорізької області зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів.
Втрати противника та завдані ворогу збитки уточнюються.
Нагадаємо, 14 лютого Сили оборони України завдали ударів по кількох важливих військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях, уразивши техніку, системи зв’язку та інфраструктуру забезпечення противника
12 лютого українські військові завдали серії ударів по ключових військових об’єктах на території РФ. Серед цілей були арсенал у Котлубані Волгоградської області та ракетний завод у Мічурінську.
У ніч на 11 лютого, Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод, а також низку військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях.
Перед цим ЗСУ здійснили удари по військовій інфраструктурі ворога як на окупованих територіях, так і в глибині Росії, зокрема по пункту управління дронами підрозділу центру "Рубікон".