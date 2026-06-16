Украинские дроны получили режим "Терминатор": что показал боевой тест

В ходе боевых испытаний, проведённых ещё два года назад, полностью автономные украинские беспилотники впервые уничтожили российских военных. Об этом уникальном случае, ставшим важной вехой в развитии ИИ на поле боя, рассказал руководитель украинской компании-производителя дронов Aero Center Александр Кохановский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

Как проходили испытания режима "Терминатора" под Бахмутом

Испытания проводились в тайне во время одного из контрнаступлений ВСУ в районе городов Бахмут и Часов Яр. В боевом тесте приняли участие 10 квадрокоптеров, которые были предварительно запрограммированы на полет к линии фронта.

БПЛА должны были самостоятельно преодолеть расстояние от 3 до 5 километров примерно за 10 минут. По прибытии в точку назначения на дронах активировался автономный ИИ-режим под названием "Терминатор". В этом режиме беспилотники должны были самостоятельно искать и атаковать любые вражеские объекты в заданном районе.

Прямой видеосвязи или записи момента атаки не было из-за специфики задания - аппараты работали в условиях полной автономности и радиомолчания.

Однако впоследствии на место удара были отправлены стандартные разведывательные дроны под управлением пилотов. Они зафиксировали уничтоженную технику и тела ликвидированных оккупантов, в частности грузовик и нескольких вражеских солдат.

Это позволило сделать однозначный вывод об успешности работы полностью автономной системы. При этом Кохановский подчеркнул, что это был исключительно единичный боевой эксперимент, и технологию не внедряли для массового использования.

Подобные тесты остаются исключением из-за юридических и практических ограничений. Полная автономность сопряжена с серьезными рисками "дружественного огня" или ударов по гражданским объектам, а также требует чрезвычайно сложного предварительного планирования.

Кроме того, на данный момент в ООН нет единого международного определения летального автономного оружия, хотя оборонные ведомства ведущих стран мира классифицируют его как системы, способные самостоятельно выбирать и поражать цели без участия человека после активации.

Официальная позиция Украины и использование полуавтономных систем

Правительство Украины и Министерство обороны официально запрещают использование ИИ на заключительной стадии перехвата и уничтожения цели. Военные командиры подтверждают, что в реальных боевых условиях применяются только полуавтономные системы.

Окончательное решение об открытии огня всегда остается за человеком-оператором, что полностью соответствует нормам международного гуманитарного права и минимизирует риски для мирного населения.

Майор Данило Положухно, представитель 21-го отдельного батальона беспилотных систем 3-го армейского корпуса, отметил, что современные БПЛА способны автоматически захватывать и сопровождать цель на последних метрах подлета, и это облегчает работу оператора.

Окончательную команду на поражение отдает человек.

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Новое поколение дронов-перехватчиков ALITA

Поскольку проект "Терминатор" из-за действующих законодательных запретов не получил дальнейшего развития, Александр Кохановский возглавил новую компанию Aero Center (которая не была связана с предыдущими испытаниями). Сейчас предприятие создает инновационную систему противовоздушной обороны под названием ALITA.

Она разрабатывается для перехвата и уничтожения российских камикадзе типа "Шахед", а также разведывательных беспилотников и даже вертолетов.

Комплекс ALITA будет состоять из 16 пусковых платформ, на которых будут размещаться 64 скоростных дрона-перехватчика. Они способны автоматически стартовать при обнаружении воздушной угрозы и лететь навстречу цели со скоростью до 450 километров в час.

Вероятно, роботизированная батарея будет полностью готова к запуску в октябре. Несмотря на высокий уровень автоматизации, система будет строго соблюдать украинское законодательство: окончательную команду на таран или подрыв вражеского БПЛА будет давать оператор.

При этомдля управления всем комплексом из 64 дронов потребуется всего два человека, что радикально сократит потребность в личном составе на 70-80%.

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Украинский ОПК сделал ставку на обучение небольших ИИ-моделей на компактных базах данных. Это позволяет запускать сложное программное обеспечение на недорогих и маленьких микрочипах, которые устанавливаются непосредственно на FPV-дроны, крупные бомбардировщики или даже на дистанционные турели наземных роботов.

Примечательно, что Россия также пытается догнать эти технологии. Некоторые модификации ударных дронов типа "Герань-2" начали оснащать контрабандными микрокомпьютерами Nvidia Jetson Orin.