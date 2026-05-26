Дроны стали менее заметными для ПВО: как новая технология усложняет их сбивание

08:12 26.05.2026 Вт
2 мин
Защита наносится как обычный спрей и способна снижать радиолокационный сигнал на 43 дБ
aimg Ольга Завада
Спрей Kürşat 3.0 существенно снижает заметность дронов (фото: Magnific)
Турецкий исследователь Юнус Индже представил инновационное покрытие Kürşat 3.0, созданное на основе вулканического базальта и пемзы. Прогрессивное решение делает обычные дроны значительно более сложными целями для поражения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.

Принцип работы

Разработчик объяснил: традиционная "стелс-технология" базируется на двух компонентах: геометрической форме, которая рассеивает лучи, и материалах, которые поглощают энергию радиоволн, превращая ее в тепло.

Малые БПЛА, особенно квадрокоптеры, из-за своей аэродинамической конструкции и вращающихся лопастей имеют высокую отражательную способность, которую трудно изменить без потери эффективности.

Kürşat 3.0 предлагает альтернативу:

Состав: использование микроскопической пористой структуры вулканических пород (базальта и пемзы), которые естественно способны "захватывать" и поглощать электромагнитные волны.

Метод нанесения: в отличие от дорогих композитных панелей, требующих сложного монтажа, Kürşat 3.0 наносится как краска, повторяя любую геометрию корпуса без швов или пробелов.

Эффективность: заявленное снижение сигнала на 43,2 дБ существенно превосходит стандартные показатели актуальных покрытий (20-30 дБ). Такое свойство делает его перспективным инструментом для повышения живучести малых БПЛА на поле боя.

Преимущества и вызовы

Несмотря на то, что разработка имеет ряд преимуществ, в частности универсальность нанесения на готовые дроны, низкую цену благодаря использованию природных материалов и простоту интеграции, существует ряд вопросов к применению.

Эксперты указывают на потенциальные вызовы, среди которых: возможное увеличение веса аппарата, что влияет на аэродинамику, вопрос прочности покрытия под действием внешних факторов, а также необходимость независимой валидации результатов в реальных военных диапазонах частот.

Контекст войны дронов

Развитие Kürşat 3.0 является прямым ответом на вызовы современной войны, где БПЛА стали основной угрозой для пехоты и техники. Поскольку ни одно покрытие не способно сделать дрон полностью "невидимым" из-за физических ограничений формы, Kürşat 3.0 рассматривается не как панацея, а как элемент комплексной системы защиты.

Для военных и производителей это даст возможность существенно повысить шансы на выполнение миссии в зонах с развитой системой ПВО, где даже минимальное сокращение дальности обнаружения дрона врагом имеет решающее значение для выживания аппарата.

На данном этапе технология ожидает рецензируемых результатов испытаний от экспертов и оценки возможностей масштабирования производства.

